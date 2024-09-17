Amerikan devi Boeing'den grev sonrası yeni karar: Kemer sıkacaklar!

Amerikan uçak devi Boeing, geçen hafta işçilerin greve gitmesinin ardından maliyetleri ve giderleri azaltmak için kemer sıkacağını duyurdu.

Boeing Mali İşler Direktörü (CFO) Brian West, grevdeki işçilerle yeni bir sözleşme imzalanması için iyi niyetle çalıştıklarını belirtirken, zor bir dönemden geçtiklerini grevin ise toparlanmayı tehlikeye attığını söyledi.

İşe alımlar ve maaş zamları durdurulacak

"Nakdi korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için gerekli adımları atmalıyız." diyen West, maliyetleri düşürmek için Boeing genelinde işe alımların dondurulmasını ve maaş artışlarının durdurulmasının değerlendirdiklerini ifade etti.

Tüm bunların yanı sıra, Boeing'in birçok çalışanını da geçici ücretsiz izne çıkarması bekleniyor.

Program satın almaları da duracak

Tedarikçi harcamalarında da önemli kesintiler yapmayı planladıklarını belirten West, 737, 767 ve 777 programlarında satın alma emirlerinin çoğunu durduracaklarını belirtti.

Yaklaşık 30 bini aşkın işçi, 13 Eylül'de başlattıkları grevde, Boeing'in dört yıllık sürede yüzde 25'lik ücret artışı teklifini reddetmişti.