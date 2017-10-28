Anadolu, e-ticarette 3 büyük kenti geçti!

28 Ekim 2017

E-ticaretin en yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir, alışveriş sepeti ortalamasında Gaziantep'in başı çektiği birçok Anadolu kentinin gerisinde kaldı. TÜSİAD'ın E-Ticaret Raporu'nda yer alan Insider'in araştırmasına göre, 81 il arasında en yüksek sepet ortalamasına 143,07 lira ile Gaziantep sahip. Gaziantep'i 127,72 liralık ortalamayla Ardahan, 125,09 lira ile de Siirt izliyor. Türkiye'deki online alışverişin üçte birinin yapıldığı İstanbul ise 118,82 liralık sepet ortalamasıyla, bu üç ilin ardından dördüncü sırada yer aldı.

Bingöl (118,19 TL), Kahramanmaraş (113,96 TL), Bitlis (112,78 TL), Muğla (111,08 TL), Afyonkarahisar (110,22 TL) ve Rize (110,09 TL) en yüksek sepet ortalamasına sahip ilk 10 il içinde yer alırken, İzmir 109,19 liralık, Ankara ise 109,16 liralık sepet ortalamasıyla listeye 13 ve 14'üncü sıradan girebildiler.

İstanbul, Ankara ve İzmir yüzde 60'a sahip

Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Insider'in araştırmasının kendi datalarıyla da örtüştüğünü belirterek "Bizim verilerimize göre, Türkiye'deki online alışverişin yüzde 34,33'ü İstanbul'da, yüzde 18,02'si Ankara'da, yüzde 8,76'sı da İzmir'de yapılıyor. Üç büyük il yüzde 60'lık paya sahip olsa da Anadolu'da e-ticaret her geçen gün yaygınlaşıyor" dedi.

TÜİK'in Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, Türkiye'deki her 100 haneden 80,7'sinde internet olduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi: "Anadolu'daki online alışveriş müşterisi arttı. 15 milyon e-ticaret müşterisinden 6 milyonunun üç büyük il dışında olduğunu düşünüyoruz"