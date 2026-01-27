Antalya ulaşım ve lojistikte alarm veriyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Baş­kanı Ahmet Öztürk, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BA­İB) Başkan Adayları Mehmet Ali Can ve Ramazan Keskin ile yö­netim kurulu adaylarıyla bir ara­ya geldi. Görüşmede, Antalya’nın ulaşım ve lojistik altyapısındaki yetersizlikler, ihracatçıların re­kabet gücü başlıkları konuşuldu. Başkan Öztürk, hızlı tren proje­leri, Burdur–Antalya demiryolu hattının geliştirilmesi, Çubuk Tü­neli ve Afyon–Antalya Otoyol pro­jeleri ile Antalya Limanı’nda ya­şanan yüksek navlun bedellerine ilişkin değerlendirme ve taleple­rini paylaştı.

Demiryolu hattı stratejik bir yatırım

Antalya–Eskişehir ile Antal­ya–Konya–Kayseri hızlı tren projelerinin bir an önce yatırım programına alınmasının, Bur­dur–Antalya arasındaki demir­yolu hattının geliştirilerek lojis­tik taşımacılığa entegre edilme­sinin şehrin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığı­nı ifade eden Başkan Öztürk, “Bu hatlar yalnızca yolcu taşımacılığı açısından değil, ticaret, turizm ve tarımsal ürün taşımacılığı bakı­mından da stratejik niteliktedir. Demiryolu taşımacılığının dev­reye girmesiyle birlikte, özellik­le uzun mesafeli nakliyede birim maliyetler düşecek, üreticileri­miz, ihracatçılarımız ve turizm sektörümüz için önemli bir reka­bet avantajı sağlayacaktır” dedi.

Burdur–Antalya hattı fırsattır

2028 yılının yatırım bütçesin­de öngörülen Konya–Antalya hız­lı tren hattının yüksek maliyeti ve orta vadeye yayılan takvimini ha­tırlatan Başkan Ahmet Öztürk, Burdur–Antalya demiryolu hat­tının acil ve öncelikli bir çözüm olarak ele alınması gerektiğinin altını çizerek, “Daha kısa mesa­fe, mevcut altyapı ve düşük ma­liyet avantajıyla Burdur–Antalya hattı, hızlı tren standardında çok daha kısa sürede hayata geçirile­bilir. Söz konusu bağlantının aci­len planlanması ve lojistik odaklı bir yaklaşımla hayata geçirilme­si, Antalya’nın üretim ve ihracat kapasitesini doğrudan destekle­yecek niteliktedir” diye konuştu. Başkan Öztürk, Burdur-Antalya hattı sayesinde turistlerin iç böl­gelere günübirlik ve hızlı ulaşabi­leceğini, tarım ve gıda ürünleri­nin ise konteyner bazlı, güvenli ve hızlı şekilde taşınabileceğini ifade ederek, “Büyük ölçekli ve uzun va­deli projeler beklenirken, kısa sü­rede hayata geçirilebilecek, eko­nomik ve etkisi yüksek Burdur– Antalya demiryolu hattının vakit kaybetmeden planlanması ve uy­gulamaya alınmasının zorunlu hale geldiğini düşünüyoruz” dedi.

Çubuk Tüneli kritik öneme sahip

Çubuk Tüneli’nin, Antalya’nın karayolu ulaşımı açısından kritik öneme sahip projelerden biri ol­duğunu belirten Başkan Öztürk, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı rahatlatacak bu tünelin en kısa sürede tamamlanmasının, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım sürelerinin kısaltılması ve lo­jistik akışın hızlandırılması ba­kımından büyük önem taşıdığı­nı ifade etti. Antalya’nın nüfusu, turizm kapasitesi ve ekonomik hacmi dikkate alındığında, de­miryolu bağlantısı geç kalınmış büyükşehirlerden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, “Şehrimizin ulusal demiryolu ağına etkin ve kesintisiz biçimde bağlanması, yalnızca yolcu taşımacılığı açı­sından değil, yük ve lojistik taşı­macılığı bakımından da zorunlu hâle gelmiştir. Şehirlerarası de­miryolu bağlantılarının bir an önce hayata geçirilmesi, Antalya ekonomisinin sürdürülebilir bü­yümesi açısından kritik bir gerek­liliktir” dedi. Afyon–Antalya Oto­yol Projesi’nin ise artık planlama raflarından indirilip şantiyeye ta­şınması gerektiğini dile getiren Başkan Öztürk, “Bu projeler yal­nızca asfalt ve beton değildir, ma­liyet düşüşü ve rekabet gücüdür. İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi arasındaki ticari, turistik ve lojis­tik akışı hızlandıracak, tarım ve turizm ürünlerinin pazarlara eri­şimini kolaylaştıracaktır” dedi.

“Antalya limanı Doğu Akdeniz’in oyun kurucusu olabilir”

Antalya Limanı’ndaki yüksek navlun bedellerine de dikkat çeken Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, sorunun temelinde gidiş-dönüş dengesizliği olduğunu belirtti. Limana gelen gemilerin boş, gidenlerin dolu olmasının maliyetleri artırdığını ifade eden Öztürk, ithalat hacminin artırılmasının kritik olduğunu söyledi.

Başkan Ahmet Öztürk, “Antalya Liman İşletmesi ile ilgili Bakanlıkların koordinasyon içinde, limanın hinterlandını güçlendirecek, ithalat ve lojistik planlamasını geliştirecek stratejik adımlar atması büyük önem taşımaktadır. Antalya Limanı’nın hinterlandı güçlendirilmeli, ithalat Antalya üzerinden teşvik edilmelidir. Bu yalnızca navlunu düşürmez, Antalya’yı Doğu Akdeniz’de güçlü bir lojistik üs haline getirir” dedi.