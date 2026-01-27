Antalya ulaşım ve lojistikte alarm veriyor
Antalya’da ulaşım ve lojistik altyapısındaki gecikmeler, ihracatçının maliyetlerini artırırken rekabet gücünü zayıflatıyor. ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, demiryolu, otoyol ve liman yatırımlarının hızlandırılmaması halinde kentin ekonomik potansiyelinin ciddi risk altına gireceği uyarısında bulundu.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Adayları Mehmet Ali Can ve Ramazan Keskin ile yönetim kurulu adaylarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Antalya’nın ulaşım ve lojistik altyapısındaki yetersizlikler, ihracatçıların rekabet gücü başlıkları konuşuldu. Başkan Öztürk, hızlı tren projeleri, Burdur–Antalya demiryolu hattının geliştirilmesi, Çubuk Tüneli ve Afyon–Antalya Otoyol projeleri ile Antalya Limanı’nda yaşanan yüksek navlun bedellerine ilişkin değerlendirme ve taleplerini paylaştı.
Demiryolu hattı stratejik bir yatırım
Antalya–Eskişehir ile Antalya–Konya–Kayseri hızlı tren projelerinin bir an önce yatırım programına alınmasının, Burdur–Antalya arasındaki demiryolu hattının geliştirilerek lojistik taşımacılığa entegre edilmesinin şehrin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Öztürk, “Bu hatlar yalnızca yolcu taşımacılığı açısından değil, ticaret, turizm ve tarımsal ürün taşımacılığı bakımından da stratejik niteliktedir. Demiryolu taşımacılığının devreye girmesiyle birlikte, özellikle uzun mesafeli nakliyede birim maliyetler düşecek, üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve turizm sektörümüz için önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır” dedi.
Burdur–Antalya hattı fırsattır
2028 yılının yatırım bütçesinde öngörülen Konya–Antalya hızlı tren hattının yüksek maliyeti ve orta vadeye yayılan takvimini hatırlatan Başkan Ahmet Öztürk, Burdur–Antalya demiryolu hattının acil ve öncelikli bir çözüm olarak ele alınması gerektiğinin altını çizerek, “Daha kısa mesafe, mevcut altyapı ve düşük maliyet avantajıyla Burdur–Antalya hattı, hızlı tren standardında çok daha kısa sürede hayata geçirilebilir. Söz konusu bağlantının acilen planlanması ve lojistik odaklı bir yaklaşımla hayata geçirilmesi, Antalya’nın üretim ve ihracat kapasitesini doğrudan destekleyecek niteliktedir” diye konuştu. Başkan Öztürk, Burdur-Antalya hattı sayesinde turistlerin iç bölgelere günübirlik ve hızlı ulaşabileceğini, tarım ve gıda ürünlerinin ise konteyner bazlı, güvenli ve hızlı şekilde taşınabileceğini ifade ederek, “Büyük ölçekli ve uzun vadeli projeler beklenirken, kısa sürede hayata geçirilebilecek, ekonomik ve etkisi yüksek Burdur– Antalya demiryolu hattının vakit kaybetmeden planlanması ve uygulamaya alınmasının zorunlu hale geldiğini düşünüyoruz” dedi.
Çubuk Tüneli kritik öneme sahip
Çubuk Tüneli’nin, Antalya’nın karayolu ulaşımı açısından kritik öneme sahip projelerden biri olduğunu belirten Başkan Öztürk, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı rahatlatacak bu tünelin en kısa sürede tamamlanmasının, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım sürelerinin kısaltılması ve lojistik akışın hızlandırılması bakımından büyük önem taşıdığını ifade etti. Antalya’nın nüfusu, turizm kapasitesi ve ekonomik hacmi dikkate alındığında, demiryolu bağlantısı geç kalınmış büyükşehirlerden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, “Şehrimizin ulusal demiryolu ağına etkin ve kesintisiz biçimde bağlanması, yalnızca yolcu taşımacılığı açısından değil, yük ve lojistik taşımacılığı bakımından da zorunlu hâle gelmiştir. Şehirlerarası demiryolu bağlantılarının bir an önce hayata geçirilmesi, Antalya ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik bir gerekliliktir” dedi. Afyon–Antalya Otoyol Projesi’nin ise artık planlama raflarından indirilip şantiyeye taşınması gerektiğini dile getiren Başkan Öztürk, “Bu projeler yalnızca asfalt ve beton değildir, maliyet düşüşü ve rekabet gücüdür. İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi arasındaki ticari, turistik ve lojistik akışı hızlandıracak, tarım ve turizm ürünlerinin pazarlara erişimini kolaylaştıracaktır” dedi.
“Antalya limanı Doğu Akdeniz’in oyun kurucusu olabilir”
Antalya Limanı’ndaki yüksek navlun bedellerine de dikkat çeken Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, sorunun temelinde gidiş-dönüş dengesizliği olduğunu belirtti. Limana gelen gemilerin boş, gidenlerin dolu olmasının maliyetleri artırdığını ifade eden Öztürk, ithalat hacminin artırılmasının kritik olduğunu söyledi.
Başkan Ahmet Öztürk, “Antalya Liman İşletmesi ile ilgili Bakanlıkların koordinasyon içinde, limanın hinterlandını güçlendirecek, ithalat ve lojistik planlamasını geliştirecek stratejik adımlar atması büyük önem taşımaktadır. Antalya Limanı’nın hinterlandı güçlendirilmeli, ithalat Antalya üzerinden teşvik edilmelidir. Bu yalnızca navlunu düşürmez, Antalya’yı Doğu Akdeniz’de güçlü bir lojistik üs haline getirir” dedi.