Antalya yeni rekora hazır! Sezon hazırlıkları tam gaz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Ersoy, “Antalya’da bu yıl hedefimiz 18 milyon yabancı turist” diyerek 2025'in turizmde yeni rekorlara gebe olduğunun sinyalini verdi. Modern altyapısı ve artırılan kapasitesiyle dikkat çeken havalimanının, Türkiye’yi dünya turizminde bir üst lige taşıyacak projelerin merkezinde yer aldığı vurgulandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.
Bu yılın hedefi 18 milyon turist
Antalya’nın geçtiğimiz yıllarda tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştığını belirten Bakan Ersoy, “Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya’da bu yıl hedefimiz 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak. Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Antalya’nın 2025’i de rekorlarla dolu bir yıl olarak kapatması için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
'Antalya Havalimanı misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya hazır'
Antalya Havalimanı’nın yalnızca bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda Türkiye’nin turizm vitrininde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Ersoy, “Modern altyapısı ve artırılan kapasitesiyle havalimanımız, misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya hazır. Turizmdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Türkiye’yi dünya turizminin zirvesinde tutmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.