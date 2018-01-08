AOÇ ürünlerinin satışı için ihale

08 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) - Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü, AOÇ ürünlerinin 8 ilde tüketicilere ulaştırılması işini ihaleye çıkardı.

Açık eksiltme yöntemiyle İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Samsun ve Adana illeri için ayrı ayrı düzenlenecek ihale 19 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

Tahmini bedel İzmir’de 6 milyon lira, Antalya’da 4 milyon 250 bin lira, Bursa’da 2 milyon lira, Eskişehir’de 2.5 milyon lira, Konya’da 1.5 milyon lira, Mersin’de 2.5 milyon lira, Samsun’da 1 milyon lira ve Adana’da 2 milyon lira olarak belirlendi.

Bu iller için yüzde 6 ile yüzde 12 arasında iskonto oranı belirlenirken, ihalenin süresi 5 yıl olarak tespit edildi.