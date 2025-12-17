Apple’dan Çin sonrası hamle: Rotada Hindistan var

Apple, Çin’e olan tedarik bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda yarı iletken tarafında yeni bir hamleye hazırlanıyor. Economic Times’ın aktardığına göre şirket, iPhone’da kullanılan bazı bileşenlerin montaj ve paketleme işlemleri için Hindistan’daki çip üreticileriyle ilk temaslarını başlattı.

Bu kapsamda görüşmelerin, Murugappa Group bünyesinde faaliyet gösteren CG Semi ile yürütüldüğü belirtiliyor. Söz konusu adım, Apple’ın tarihinde ilk kez Hindistan’da çip montajı ve paketleme (OSAT) süreçlerini gündemine alması açısından dikkat çekiyor.

Haberde, CG Semi’nin Gujarat eyaletindeki Sanand bölgesinde bir OSAT tesisi kurduğu bilgisine yer verildi. Tesiste hangi çiplerin paketleneceği henüz netleşmezken, ekranla bağlantılı çiplerin öne çıktığı ifade ediliyor.

"Somut gelişmelerde bilgilendirmeyi yapacağız"

Apple ve CG Semi cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, CG Semi gazeteye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Piyasa spekülasyonları veya belirli müşterilerle yürütülen görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz. Somut gelişmeler olması halinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.”

Çin tedarik sorununda yeni rota Hindistan!

Öte yandan Apple’ın Hindistan planları bununla sınırlı değil. Şirketin, 2026 yılı sonuna kadar ABD pazarında satılan iPhone’ların büyük bölümünü Hindistan’daki tesislerde üretmeyi hedeflediği belirtiliyor. Yeni planlama, Çin kaynaklı tedarik riskleri ve artan ticaret gerilimlerine karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

ABD yönetimi nisan ayında Hindistan’dan yapılan ithalata yüzde 26 oranında gümrük vergisi uygularken, Çin menşeli ürünlere getirilen vergiler yüzde 100’ün üzerine çıkmıştı. Washington’un Çin dışındaki birçok ülkeye yönelik ek vergileri üç ay süreyle askıya alması da Apple’ın Hindistan merkezli üretim stratejisini hızlandıran unsurlar arasında gösteriliyor.