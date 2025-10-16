Apple'dan Mac ve iPad serisine zam!

Bugün Mş işlemcili MacBook Pro'yu tanıtan Apple, Türkiye'deki tüm Mac modellerine de zam yaptı.

Teknoloji devi, M4 çipli MacBook Air'in başlangıç fiyatını 49 bin 999 TL'den 57 bin 999 TL'ye yükseltirken, MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı da 79 bin 999 TL'den 94 bin 999 TL'ye çıktı.

iMac artık 72 bin 999 TL'den, Mac mini ise 36 bin 999 TL'den satışa sunuluyor. En üst segmentte yer alan Mac Studio'nun başlangıç fiyatı ise 118 bin 999 TL oldu.

M5 çipli MacBook Pro 94 bin 999 TL

Apple'ın yeni M5 çipli 14 inç MacBook Pro modeli, yapay zeka performansı ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik gücü ile öne çıkıyor. 24 saate kadar pil ömrü vadeden modelin fiyatı 94 bin 999 TL'den başlıyor.

En ucuz iPad 19 bin 999 TL

Benzer şekilde iPad modellerine de zam geldi. M5 işlemcili yeni iPad Pro'nun 11 inçlik modeli 49 bin 999 TL'den 59 bin 999 TL'ye, 13 inçlik modeli ise 64 bin 999 TL'den 74 bin 999 TL'ye yükseldi.

iPad mini'nin fiyatı 24 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye, iPad Air 29 bin 999 TL'den 34 bin 999 TL'ye, standart iPad ise 16 bin 999 TL'den 19 bin 999 TL'ye çıktı.

Yeni M5 çipli iPad Pro'nun, Wi-Fi 7 ve gelişmiş hücresel bağlantı desteğiyle en güçlü iPad modeli olduğu vurgulanıyor.