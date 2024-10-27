Araç fiyatları düşecek mi? Galericiler net konuştu

Pandemi döneminde üretim ve çip krizi ile tepe taklak olan otomotiv sektörü son dönemde yeniden toparlanmaya başladı. Son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışları yüzde 25 gerilerken, galericiler faizlerin düşmesiyle birlikte iç piyasada hareketlilik bekliyor.

'Değer kaybı yüzde 25'e kadar çıktı'

Konya'da Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, arz/talep düştüğü için vatandaşın şu anda bayiye gidip istediği arabayı alabildiğini bayilerin de artık stokları eritmek için farklı kampanyalar yaptığına dikkat çekti.

Acıbadem, "Eskiden sıfır bir araçta, 1 milyonluk bir araba bayideki sıfır fiyatıyla aynısı 2024 model bir aracın plakası takıldığı an yüzde 7 ile yüzde 10'a kadar bir değer kaybı olurdu. Bugüne baktığımız zaman şu anda bu değer kayıpları özellikle bazı araçlarda yüzde 20 ila yüzde 25'lere kadar çıktı. Yani aracı sıfır bayiden aldınız plakası takıldı, tescili yapıldı, 1 milyonluk arabada şu an 750 ila 800 bin liraları görüyoruz. Piyasanın yavaş gitmesinden dolayı beklenti var. İşte fiyatlar daha da düşer mi, fiyatların düşmesinin imkanı yok. Çünkü sıfır araçlara her ay periyodik zam geliyor. Bu zaman zaman döviz kuruyla alakalı zaman zaman yurt dışındaki üretimde artış maliyetlerinden dolayı.” dedi.

'Faizlerin düşmesi hareketlilik oluşturacak'

Sektörün yükselen faiz oranlarıyla yakından etkilendiğinin altını çizen Acıbadem, “En önemlisi Merkez Bankası'nın faizi son zamanlarda sabit tutması. Vatandaşın öncesinde araç aldığı parayı, gidip faizli mevduat hesabına yatırması sadece otomobil değil, gayrimenkul de dahil genel piyasada ticaretin önünü kapatmış oldu. Şu an bankalarda bekleyen yüklü mevduatlar var faize yatırılmış. Bu para faizden çıktığı an faizlerin düşmesiyle birlikte kesinlikle iç piyasada hareketlilik oluşturacak. Bu hareketlilik oluştuktan sonra da araçlardaki makas kapanmış olacak” ifadelerini kullandı.

'Araç bedelini güvenli ödeme sisteminden geçirin'

Son olarak araç alacak vatandaşlara seslenen Abdullah Acıbadem, “İnternet üzerinden bireysel ilan görenler Ticaret Bakanlığımızın yeni çıkarttığı güvenli ödeme sistemini kullansın. Hem alıcıyı hem satıcıyı güven altına almış oluyor. Diğer türlü dolandırılmaya mahkumsunuz” diye konuştu.