Aracıların teklifini kabul etmedi: Ürününü pazarda kendisi satıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Zafer Gençeli, tarlasında ürettiği kavun ve karpuzları aracısız şekilde doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Komisyoncuların düşük alım fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle ürünlerini kendisi satmaya karar veren Gençeli, bu yöntemle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Düşük fiyat tekliflerini kabul etmedi

Sarıgöl'e bağlı Dindarlı Mahallesi'nde 5 dönümlük arazide kavun ve karpuz yetiştiren Gençeli, girdi maliyetlerinin yükselmesine karşın komisyoncuların sunduğu fiyatların düşük kalması üzerine farklı bir satış yöntemi tercih etti.

Tarladan topladığı ürünleri traktörünün kasasına yükleyen Gençeli, pazaryerinde ve haftanın belirli günlerinde Sarıgöl çarşısında tezgah açarak ürünlerini doğrudan vatandaşlara satmaya başladı.

Dönümden 3-4 ton ürün alıyor

Dönüm başına yaklaşık 3 ila 4 ton kavun ve karpuz elde ettiğini belirten Gençeli, tarlaya gelen komisyoncu ve aracıların verdiği düşük fiyatları kabul etmediğini ifade etti.

Üretimdeki emeğinin karşılığını alabilmek için ürünlerini kendisinin satmayı tercih ettiğini dile getiren Gençeli, "Beş dönüm tarlamda karpuz ve kavun yetiştirdim. Tarlaya gelen komisyoncular çok düşük fiyatlar veriyorlar, satmadım. Pazaryerinde kendi ürünlerimi satmaya başladım. Ayrıca haftanın diğer günlerinde Sarıgöl'de çarşıda satış yapıyorum" dedi.