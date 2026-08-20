Aracıların teklifini kabul etmedi: Ürününü pazarda kendisi satıyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 5 dönüm arazide kavun ve karpuz yetiştiren Zafer Gençeli, komisyoncuların düşük alım fiyatları nedeniyle ürünlerini aracısız satmaya başladı. Gençeli, hasat ettiği ürünleri traktörüyle pazara taşıyarak doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Zafer Gençeli, tarlasında ürettiği kavun ve karpuzları aracısız şekilde doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Komisyoncuların düşük alım fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle ürünlerini kendisi satmaya karar veren Gençeli, bu yöntemle aile bütçesine katkı sağlıyor.
Düşük fiyat tekliflerini kabul etmedi
Sarıgöl'e bağlı Dindarlı Mahallesi'nde 5 dönümlük arazide kavun ve karpuz yetiştiren Gençeli, girdi maliyetlerinin yükselmesine karşın komisyoncuların sunduğu fiyatların düşük kalması üzerine farklı bir satış yöntemi tercih etti.
Tarladan topladığı ürünleri traktörünün kasasına yükleyen Gençeli, pazaryerinde ve haftanın belirli günlerinde Sarıgöl çarşısında tezgah açarak ürünlerini doğrudan vatandaşlara satmaya başladı.
Dönümden 3-4 ton ürün alıyor
Dönüm başına yaklaşık 3 ila 4 ton kavun ve karpuz elde ettiğini belirten Gençeli, tarlaya gelen komisyoncu ve aracıların verdiği düşük fiyatları kabul etmediğini ifade etti.
Üretimdeki emeğinin karşılığını alabilmek için ürünlerini kendisinin satmayı tercih ettiğini dile getiren Gençeli, "Beş dönüm tarlamda karpuz ve kavun yetiştirdim. Tarlaya gelen komisyoncular çok düşük fiyatlar veriyorlar, satmadım. Pazaryerinde kendi ürünlerimi satmaya başladım. Ayrıca haftanın diğer günlerinde Sarıgöl'de çarşıda satış yapıyorum" dedi.