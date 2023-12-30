Araştırma: Açlık sınırı 14 bin 431 TL; yoksulluk sınırı 47 bin lirayı geçti

TÜRK-İŞ, 2023'ün son araştırmasını yayınladı. Buna göre dört kişilik ailenin zorunlu beslenme masrafını ifade eden açlık sınırı 14 bin 431 TL’ye yükseldi.

Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi kalemlerin de eklenerek hesaplandığı yoksulluk sınırı ise 47 bin 009 TL’yi buldu.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 18 bin 796 TL olarak hesaplandı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıdaya harcaması gereken tutar bir ayda yüzde 2,89; son 12 ayda yüzde 77,50 arttı.