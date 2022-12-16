Asansör İstanbul 2023'e iki yeni salon daha eklendi

Tarsus Türkiye tarafından, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği'nin (AYSAD) desteğiyle düzenlenen Asansör İstanbul 2023, 9-12 Mart tarihlerinde 18. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

“Sektör, fuar tarihine odaklandı”

9-12 Mart 2023 tarihlerinde 18.’sini düzenleyecekleri Uluslararası Asansör İstanbul hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Türkiye Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, “Asansör İstanbul, aslında iki yılda bir düzenleniyor. Pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak 2022 Mart’ında 17.’sini açtık. Yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerinin beklentileri ve hala sektörde yoğun satın alma talepleri var. Biz de ziyaretçi ve katılımcının alışkın olduğu takvimde 2023’ün ilk yarısında fuarımızı açıyoruz” dedi.

İlk kez 1992 senesinde kapılarını açan Asansör İstanbul’un o tarihten bugüne her yeni buluşmayı bir öncekinin üzerinde başarıyla kapattığını ifade eden Bozkurt, yoğun ilgi üzerine gelen talepleri karşılamak için iki yeni salon daha açtıklarını açıkladı.

Geleceğin asansör teknolojileri, ilk kez vitrine çıkmayı bekliyor

Bozkurt, “Öyle görünüyor ki Uluslararası Asansör İstanbul 2023, yeni başarı hikayelerine sahne olacak. Sektörün lider markaları çoktan fuardaki yerini aldı. Pek çok firma, yeni ürünlerinin dünya lansmanı için fuarı bekliyor. Sadece katılımcı değil, özellikle yurt dışından, beklediğimizin de üzerinde büyük bir ziyaretçi ilgisi var. Online kayıtlar şimdiden rekor sayıya ulaştı. Sektördeki herkesi fuarın sunacağı uluslararası ticari fırsatlardan faydalanmak için 9-12 Mart’ta Tüyap’a bekliyoruz” dedi.