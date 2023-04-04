Aselsan bu yıl 26,5 milyar liralık teslimat yapacak

Türkiye'nin stratejik savunma ve güvenlik ihtiyaçları, uzman tedarik kurumu olan SSB aracılığıyla karşılanıyor. Güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarının azami yerlilikle karışlanması doğrultusunda sektördeki ana ve alt yüklenicilere çeşitli sorumluluklar veriliyor.

ASELSAN, bu çabalarda önemli bir rol üstlenirken geçmişten gelen bilgi ve tecrübeyle sadece savunma teknolojileri alanında değil, sivil alanlarda da çözümler üretiyor. ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetler dolayısıyla Türk savunma sanayisinin en önemli "ana yüklenicileri" arasında yer alıyor.

En büyük kalem hava ve füze savunma sistemi

Geliştirdiği teknolojilerle uzun yıllardır savunma sanayisinin en güvenilir üreticilerinden biri olan ASELSAN, SSB ile uzun yıllara yayılan birçok sözleşme imzaladı.

2022 yılı ve öncesi dönemlerde ASELSAN ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2023 yılı olan 26 milyar 547 milyon lira tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunuyor. Bu yıl içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemini 3 milyar 726 milyon lira ile "hava ve füze savunma sistemleri" oluşturuyor. Hisar projeleri kapsamında Hisar-A+ ve HİSAR-O+ sistemlerinin teslimatında görev alan ASELSAN, milli uzun menzilli hava savunma çözümü Siper Projesi'ne katkı sağlıyor.

ASELSAN'ın "hava ve füze savunma sistemleri" alanındaki çözümleri arasında, 35 milimetre hava savunma top sistemleri, ateş idare cihazı ve modernize çekili top siste mi, Yakın Alana Hava Savunma Sistemi Gökdeniz, Göker 35 milimetre Çok Amaçlı Silah Sistemi, Korhan Yeni Nesil Hafif Zırhlı Silah Sistemi gibi bir dizi ürün bulunuyor. Bunu 2 milyar 203 milyon lira ile "kara ve silah sistemleri", 1 milyar 134 milyon lira ile "kara savunma sistemleri" ve 895 milyon lira "hava savunma sistemleri" projeleri izliyor.

2023 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, ASELSAN ile SSB arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının yüzde 10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülüyor.