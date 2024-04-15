ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR: Özgür Erdursun'dan 2024 için dikkat çeken zam tahmini

Çalışma hayatına ilişkin açıklamaları takip edilen sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında asgari ücret zam yapılmayacağını ifade etti.

Erdursun, X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajda, hükümetin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuzda yapmayı planladığı zammın yüzde 25 olduğunu öne sürdü.

Kamuoyunun yakından tanıdığı sosyal güvenlik uzmanına göre; memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı da yüzde 20.

Özgür Erdursun sosyal medya mesajında, "Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretlerde artmaz" ifadesini de kullandı.

✍️Temmuz'da hükümetin Asgari Ücret-Emekli ve Memura yapmayı düşündüğü zam oranları;

▪️SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %25

▪️Memur ve memur emeklilerine %20

▪️Asgari Ücrete %0

▪️Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretlerde artmaz — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) April 15, 2024

Asgari ücrete 2024'te ek zam gelecek mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, 2024 yılı için asgari ücrette bir kez zam yapılacağını teyit etmişti.

Son olarak Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gönderdiği enflasyon mektubunda asgari ücrete tek zam mesajı vermişti. 2023 enflasyon hedefinden sapıldığının belirtildiği mektupta asgari ücretle ilgili şu ifadeler yer almıştı:

* Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Asgari Ücret ne kadar?

Asgari Ücret 2024 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.