Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdi

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin kamuyounda pek çok tahmin yer alıyor. Milyonlarca çalışan ''Ocak 2025'te asgari ücret ne kadar zamlanacak'' sorusuna yanıt ararken, ekonomi uzmanları muhtelif faktörleri baz alarak çeşitli tahminlerde bulunuyor.

Ocak 2024'ten bu yana net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete dair son tahmin Prof. Dr. Evren Bolgün'den geldi.

Akademik hayatına İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde devam eden Prof. Dr. Bolgün, EKOL TV'de asgari ücrete ilişkin soruya yanıt verdi.

"Beklenen enflasyon yüzde 20. Diyelim ki asgari ücret 20 zam yaptılar, o zaman ne olacak? Zaten çok ezilmiş durumdalar" şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi:

* Onun üzerine muhtemelen yüzde 2,5 koyabilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sene yaptığı gibi. O yüzden ben yeni asgari ücreti yüzde 20'den fazla beklemiyorum açıkçası. Ve bu durum ciddi sıkıntı yaratacak çalışan ve dar gelirli kesim açısından.