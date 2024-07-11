Asgari ücrete ara zam gelecek mi? AK Parti'den son açıklama

Memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşına düzenleme gündemde. Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. En düşük emekli maaşına zam için yapılan çalışma kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, bugün Beştepe'de saat 15.30'da bir araya gelecek.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Gelişmelerin ardından asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği bir kez daha gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun tekliflerine ilişkin genel bilgilendirme için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi. Gazetecilerin sorusu üzerine Güler, asgari ücrete ara zam olmayacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak" demişti.

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" yanıtını vermişti.