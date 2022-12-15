Asgari ücretin 10.128 TL olmasını istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle biraraya gelerek sıcak gündemi değerlendirdiği toplantıda “Biz asgari ücretin büyüme rakamlarını içeren süreç içinde 10 bin 128 lira olmasını istiyoruz” dedi. Asgari ücretle ilgili görüşmelerde kamuoyuna yansıyan oranları da eleştirdi. Türk-İş’in asgari ücret önerisine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ‘asgari ücret belirlenirken açlık sınırı ölçü alınamaz Asgari ücretteki artışın işveren maliyetinin de düşürülmesini gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sigorta primlerinde işveren payıyla ilgili düzenleme yapılmasını önerdi.

EYT düzenlemesini merakla bekliyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın art arda yaptığı açıklamaları anımsatan Kılıçdaroğlu, devletin iki bakanlığının EYT gibi çok önemli bir konuda kopuk çalıştığını ve EYT ile ilgili olumsuz bir izlenim edindiklerine dikkat çekerek, “EYT de bakanlıkların ne kadar kopuk çalıştıkları ortaya çıktı. Çalışma Bakanlığı çalışma yapıyor, Maliye’nin bundan haberi yok. Devleti bu noktaya taşırsanız, bu tür kopukluklar doğal olarak ortaya çıkar. EYT ile ilgili nasıl bir çözüm üretecekler biz de merak ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yılsonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. CHP lideri, gazetecilerin, 6 yaşındaki çocuk gelin olayından, başörtüsü düzenlemesine, EYT düzenlemesinden asgari ücret zammı tartışmalarına ve altılı masayla ilgili sık sık gündeme gelen adaylık haberlerine dek birçok soruya yanıt verdi.

Türkiye gündeminde geniş yankı bulan ‘6 yaşındaki çocuk gelin’ olayını değerlendiren Kılıçdaroğlu, olayı sistematik tecavüz olarak değerlendirerek hükümete ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a eleştiriler yöneltti:

“Sistematik tacizi hepimiz biliyoruz. Bizi rahatsız eden Aileden sorumlu olan bakan TBMM’de yaptığı açıklamada ‘2 yıldır bu olaydan haberimiz var’ dedi. İki yılda ne oldu? Savcılığa verilen bir şikayet var ve bu dosya bazı güçlerin devreye girmesiyle kapatılıyor. Kemik yaşını tespitinde bile farklı biri röntgene alınarak dosya kapatılıyor. Bir suç ortaklığı var. Bu suç ortaklığının ortaya çıkması lazım. Açık ve net, bir güç tarafından bu olay kapatılmaya çalışılmıştır. Şu anda ise öyle bir noktaya geldi ki kapatamıyorlar.”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı "Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda haklı şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliği…” açıklamasının da olayın hassasiyetiyle bağdaşmadığının altını çizdi. Kılıçdaroğlu, “Çocuğun erken yaştan evlendirildiğinden söz ediyor. Bu da başka bir vahim söylem aslında. 6 yaşındaki çocuk oyuncaklarıyla oynar. Alınması gereken önlem, bu olaya verilecek olan ceza, tüm sorumluların cezalandırılmasını da kapsayacak şekilde olması lazım” ifadelerini kullandı.

Devletin bürokrasisi felç haline geldi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın canlı yayında yaptığı açıklamalar sonrası gözaltına alınmasını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Sendika başkanı bir şey söyledi doğrudan hapse attılar. Bir çocuğa sistemli tecavüz edilmesine ise kimsenin sesi çıkmıyor. Devlet nefes alamaz hale geldi, devletin bürokrasisi felç haline geldi. Bürokrasiyi, kurumları harekete geçirmiyorlar. Kim bu güç ve gücünü nereden alıyor? Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. Siyaset yargıya müdahale ediyor. Siyaset polise, savcıya müdahale ediyor. Bu organize bir kötülüktür. Bu kötülükten Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Asıl fail, devleti dumura uğratan anlayış, açıkçası Saray. Savcı daha önce yapılan şikayetin dosyasını kapatıyor. Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra HSYK soruşturma açtık diyor. Düne kadar neredeydin. O savcı da, o hakim de, birisi Yargıtay üyesi, birisi Anayasa Mahkemesi üyesi olursa hiç şaşırmayın. Tecavüze karşı devlet seyirci kalıyor. Devlet tecavüze seyirci kalamaz.

Başörtüsü düzenlemesi

Kılıçdaroğlu, başörtüsü ve kadın giyiminin her zaman siyasi bir oy kapısı olarak görüldüğünü belirterek başörtüsüyle ilgili temel bakış açılarının “kadının giyiminin siyasetçiler tarafından belirlenmemesi” olduğunu vurguladı.

CHP AYM’ye taşıyacak

Sendikaların toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak için yüzde 2 şartı getiren düzenlemeyle ilgili de konuyu AYM’Ye taşıyacaklarını söyledi.

Tarkan TEMUR