Asgari ücretle birlikte günlük yemek bedeli yeniden belirlendi

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 11 bin 402 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretle birlikte yemek bedellerinin de günlük 105 liraya çıkarıldığını belirtti.

Doğan, asgari ücretteki yüzde 34,04’lük artışın sosyal güvenlikteki tüm alanları etkileyeceğini belirterek, "Yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, Bağ-Kur primlerinden 65 yaş aylığına kadar tüm ödemeler de artacak" dedi.