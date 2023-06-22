Asgari ücretle birlikte günlük yemek bedeli yeniden belirlendi
Yeni asgari ücretle birlikte bedeli istisna tutarı yeniden belirlenmiş oldu. Buna göre temmuz ayından yıl sonuna kadar yemek bedeli adı altında günlük 105.75 lira prime esas kazançtan muaf tutulacak.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 11 bin 402 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretle birlikte yemek bedellerinin de günlük 105 liraya çıkarıldığını belirtti.
Doğan, asgari ücretteki yüzde 34,04’lük artışın sosyal güvenlikteki tüm alanları etkileyeceğini belirterek, "Yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, Bağ-Kur primlerinden 65 yaş aylığına kadar tüm ödemeler de artacak" dedi.