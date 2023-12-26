Asgari ücrette rakam yok, komisyon çalışıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücreti bu hafta içinde açıklamayı istediklerini ifade ederek, "Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için; "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz. Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor" dedi.
Işıkhan, "Şuan paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
"Biz hazırlıklarımızı yaptık"
Çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesi ile ilgili açıklama yapan Işıkhan, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.