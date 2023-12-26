Asgari ücrette rakam yok, komisyon çalışıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için; "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz. Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor" dedi.

Işıkhan, "Şuan paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz hazırlıklarımızı yaptık"

Çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesi ile ilgili açıklama yapan Işıkhan, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.