Aşırı sıcaklar çikolatacıyı bile kapattı: Ürünler erimesin diye mağazaya kilit vuruldu

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Avrupa’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamın yanı sıra mağazaları da zorlamaya başladı. İngiltere’nin başkenti Londra’da sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkması, ünlü çikolata markası Hotel Chocolat’ı sıra dışı bir önlem almaya zorladı. Şirket, raflardaki çikolataların erimesinden endişe ederek Marylebone’daki mağazasını geçici olarak kapattı.

Çikolatalar erimesin diye mağazayı kapattılar

İngiltere, 2026 yılının beşinci sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken başkent Londra’da termometreler geçen perşembe günü 38 derecenin üzerine çıktı.

Yılın en sıcak gününde Hotel Chocolat’ın Marylebone şubesi de sıcaktan etkilendi.

Şirket, ürünlerin yüksek sıcaklık nedeniyle erimesini önlemek amacıyla mağazayı 3 saat boyunca kapalı tuttu. Sorunun giderilmesinin ardından şube yeniden hizmet vermeye başladı.

Acil klima ve vantilatör getirildi

Şirketin aldığı önlemler yalnızca mağazayı geçici olarak kapatmakla sınırlı kalmadı.

Hotel Chocolat, sıcaklıkla mücadele edebilmek için bazı şubelerine acil olarak ek klima ve vantilatörler getirdi. Önlem alınan yerler arasında şirketin London Bridge mağazası da bulunuyor.

Çikolatanın iki büyük düşmanı: Sıcaklık ve nem

Hotel Chocolat, ürünleri açısından sıcaklık ve nemi “en büyük iki düşman” olarak nitelendiriyor.

Şirket, çikolataların ideal koşullarda muhafaza edilebilmesi için sıcaklığın 18 ila 20 derece arasında tutulmasını tavsiye ediyor. Londra’da sıcaklığın 38 dereceyi aşmasıyla dışarıdaki hava sıcaklığı, önerilen saklama sıcaklığının neredeyse iki katına çıktı.

Tek bir çikolata bile erimedi

Alınan önlemler sonuç verdi. Şirket, Marylebone mağazasındaki çikolataların tamamının korunduğunu ve sıcak hava dalgası nedeniyle hiçbir ürünün erimediğini açıkladı.

Şirket sözcüsü, mağazaların normal şekilde çalışabilmesi için ek klima üniteleri kullanıldığını ve sıcaklıkların gün boyunca takip edildiğini belirtti.

Sıcak hava perakendecileri de vuruyor

Aşırı sıcaklardan etkilenen tek şirket Hotel Chocolat değil. Habere göre İngiltere’de daha önce de bazı büyük süpermarketlerin buzdolabı ve dondurucularında sıcaklık nedeniyle arızalar yaşandı.

İngiltere genelinde 160’tan fazla mağazası bulunan ve yıllık geliri 350 milyon sterlini aşan Hotel Chocolat’ın yaşadığı olay, aşırı sıcakların perakende sektörünün operasyonlarını nasıl etkileyebildiğini de gözler önüne serdi.