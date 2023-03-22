Asırlık banka satıldı! TMSF satışa çıkarmıştı

110 yıllık Türk Ticaret Bankası (Türkbank) yapılan ihaleyle 455 milyon liraya satıldı.

Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in haberine göre 7 firmanın şartname aldığı, 4 firmanın yarışma öncesi elendiği, yarışmaya katılan 3 firmadan 2'sinin açık artırmaya katılmadığı ihalede 455 milyon liralık en yüksek teklifi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verdi.

İki ayrı bankanın daha lisansını elinde bulunduran Türkbank'ın kasasındaki varlıkları ve gayrimenkullerinin değerinin 300 milyon lirayı bulacağı hesaplanırken, bankanın piyasa değerinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu iddia ediliyor.

TMSF yönetiminin ihalede verilen 455 milyon liralık teklifi uygun bulması halinde 110 yıllık banka, iki ayrı banka lisansı, bilançodaki varlıkları ile değerli gayrimenkulleri TİM'e geçecek.

Şartname de 50 bin lira bedelle satışa çıkarıldı

Türkiye depremle uğraşırken TMSF, 28 Şubat 2023'de Türkbank'ı satışa çıkardı.

Aynı gün Resmi Gazetede yayımlanan ilanda bankanın muhammen bedeli 380 milyon lira olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen firmalara 38 milyon lira nakit teminatı yatırmaları şart koşulurken şartname de 50 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

Türkbank ihalesi, ilanda belirtildiği gibi 21 Mart sabah saat 10:00'da başladı.

İhaleye bankanın küçük hissedarları dahil hiç kimse alınmadı.

İhaleye katılmak üzere 7 firma şartname aldı. Bu firmalar ihaleyi katılmak için gerekli olan 38 milyon liralık nakit teminatı da yatırıp salonda hazır bulundu.

İhale başladı, komisyon daha baştan Ahlatçı Holding, Can Holding, Paribu ve Makara Kripto Para firmalarının ihaleye katılamayacağını bildirdi.

İhale 450 milyon lirayla başladı

Türkbank ihalesine geri kalan Çelikler İnşaat, Akın Tekstil ve TİM'den oluşan 3 talipliyle devam edildi. Komisyon ihaleyi 450 milyon lirayla başlattı.

TİM açık artırmada bu bedeli 455 milyon liraya yükseltti. Diğer iki firmadan da yarışa katılıp teklif sunmaları istendi. Ancak yeni teklif sunmayan her iki firma da ihaleden çekildiğini bildirdi. Böylece 455 milyon liralık teklifle ihale tamamlandı. Nihai satış işlemi için TMSF yönetimin onayının alınması gerekiyor.