ASO 1. OSB'nin yeni Başkanı Serdar Tütek oldu

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin (ASO 1. OSB) 11. Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Serdar Tütek seçildi.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, 11. Seçimli Genel Kurul'a, ASO Başkanı Seyit Ardıç, önceki dönem ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ve Başkan Vekili Namık Kodaman'ın yanı sıra çok sayıda sanayici katıldı.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, ASO 1. OSB'nin yeni yönetim kurulu belirlendi, Tütek 4 yıllık yeni dönem için görevi devraldı. Tütek, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olurken, başkan vekili olarak ise Mevlüt Açıkgöz seçildi.

Tütek, Genel Kurulun ardından yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güvene layık olmak için var gücüyle çalışacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bölgemizin gelişimi, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunulması, sürdürülebilir üretim ve rekabet gücünün artırılması için ekip arkadaşlarımla birlikte yüksek bir sorumluluk bilinciyle çalışacağız. Bu görevi, büyük bir onurla devralıyorum. Sayın Niyazi Akdaş ve Namık Kodaman'a bölgemize kazandırdıkları değerli hizmetler için teşekkür ediyorum. Attıkları güçlü temelin üzerine çok daha ileriyi hedefleyen projelerle katkı sunacağız."