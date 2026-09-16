Asya'nın en zenginleri listesi altüst oldu: En zengin isim değişti

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Asya'nın milyarderler liginde dengeler değişti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre uzun süredir bölgenin en zengin isimleri arasında zirvede yer alan Hint milyarder Gautam Adani, koltuğunu Çinli teknoloji girişimcisi Zhang Yiming'e kaptırdı.

ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming'in serveti 105,5 milyar dolara yükselirken, Adani'nin serveti 104,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Zhang'ın servetindeki yükselişte TikTok'un yanı sıra ByteDance'in son dönemde yapay zekâ alanında yaptığı yatırımlar da etkili oldu. Şirket, Doubao yapay zekâ asistanı ve Seedance video üretim modeliyle bu alandaki faaliyetlerini büyütüyor.

İşte Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Asya'nın en zengin isimleri ve sektörleri:

17- Savitri Jindal - 32,6 milyar dolar - Çelik, enerji ve altyapı - Hindistan

16- Pham Nhat Vuong - 33,4 milyar dolar - Otomotiv, gayrimenkul ve perakende - Vietnam

15- Jang Bo ve ailesi - 36,9 milyar dolar - Alüminyum ve sanayi - Çin

14- Liang Wenfeng - 37,9 milyar dolar - Yapay zekâ ve finans - Çin

13- William Ding (Ding Lei) - 39,7 milyar dolar - Teknoloji ve çevrim içi oyun - Çin

12- Jack Ma - 41,7 milyar dolar - E-ticaret ve teknoloji - Çin

11- Lakshmi Mittal - 42 milyar dolar - Çelik - Hindistan

10- He Xiangjian - 45 milyar dolar - Beyaz eşya ve ev aletleri - Çin

9- Li Ka-shing - 46,9 milyar dolar - Liman, gayrimenkul, perakende ve enerji - Hong Kong

8- Ma Huateng (Pony Ma) - 52,2 milyar dolar - Teknoloji, internet ve oyun - Çin

7- Zeng Yuqun - 52,2 milyar dolar - Elektrikli araç bataryaları - Çin

6- Masayoshi Son - 53,9 milyar dolar - Teknoloji ve yatırımlar - Japonya

5- Zhong Shanshan - 59,1 milyar dolar - İçecek ve biyoteknoloji - Çin

4- Tadashi Yanai - 63,7 milyar dolar - Moda ve perakende - Japonya

3- Mukesh Ambani - 81,3 milyar dolar - Petrokimya, telekomünikasyon ve perakende - Hindistan

2- Gautam Adani - 104,8 milyar dolar - Altyapı, enerji, liman ve madencilik - Hindistan

1- Zhang Yiming - 105,5 milyar dolar - Teknoloji ve sosyal medya - Çin