Atıksız yılbaşı yemeği üretiyorlar

Sofraların çeşit çeşit yemeklerle en çok donatıldığı zamanlardan biri olan yılbaşında atıksız menülerle gıda israfının önüne geçmeyi hedefleniyor. Bu amaçla Metro Türkiye işbirliği ile mutfaktaki yerini alan şef Umut Karakuş, örnek teşkil edecek bir "Atıksız Yılbaşı Yemeği" hazırladı.

Muutto Galataport'ta gerçekleştirilen davette, Karakuş'un özel sunumuyla hiçbir gıdanın israf edilmediği portakallı hindiden pancarlı içli köfteye, leblebi humustan balkabağına pek çok özel lezzet sunuldu.

Sürdürülebilirliği gıdanın olduğu alanlar tercih ediliyor

Sunulan ürünler ile "Yılbaşında atıksız sofralar nasıl kurulur?"un cevabını Şef Umut Karakuş verdi. Açıklamada davetteki konuşmasına yer verilen Üst Yönetici (CEO) Sinem Türüng, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda gıdayı koruyor, israfla mücadele ediyor, sürdürülebilirliği gıdanın olduğu her alana yaymaya gayret ediyoruz. Amacımız, sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında paydaşlarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmek. Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu olarak kurduğumuz Gastronometro'nun web sitesinde bir restoranın ya da işletmenin ihtiyacı olabilecek tüm sürdürülebilirlik bilgilerini, trendleri, dünyada ve Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini sunuyoruz.

Bu platform üzerinden yeme-içme sektörünün sürdürülebilirliğe atacakları adımlara rehberlik ediyor, onların müşterilerine sürdürülebilir ürünler sunabilmesini sağlayacak çözümleri raflarımıza da getiriyoruz. İşletmelere atıksız yemekler hazırlamak için örnekleriyle birlikte reçeteler de geliştiriyoruz. Portal üzerinden ulaşılabilen 'Atık Azaltım Menüsü' isimli rehberde sürdürülebilir menü oluşturma kriterlerine, sürdürülebilir gıda ve yemeklere yönelik önerilere yer veriyoruz.'

Hazırladıkları "Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu"nun da sektöre yol gösteren önemli bir rehber olduğuna değinen Türüng, kılavuz odağında yine yeme içme sektöründeki işletmelere verilen ve bu alanda bir ilk olan gıda israfıyla mücadele eğitimlerine de başladıklarını aktardı.

"Atıksız mutfak artık bir tercih değil zorunluluk"

Karakuş da "Atıksız bir mutfak artık bir tercih değil hepimizin geleceği için bir zorunluluk. İsraf edilen her bir lokma gıda ile geleceğimizi de çöpe atmış oluyoruz. Bu nedenle şeflerin ve işletmelerin bu konu üzerinde çok daha fazla ciddiyetle durması ve tüm iş yapış süreçlerini buna uygun hale getirmesi büyük önem taşıyor. İşte Metro Türkiye bu açıdan çok kıymetli çalışmalara imza atıyor. Bizlere sadece geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermekle kalmıyor, atıksız menüleri nasıl hayata geçirebileceğimize dair rehberlik de ediyor." değerlendirmesini yaptı.