ATSO Başkanı Ali Bahar 'vergi paketi'ni değerlendirdi: Savunma durumundayız

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ülke gündeminde olan ve önümüzdeki günlerde yasalaşması planlanan yeni vergi paketini değerlendirdi.

"Reforma ihtiyaç var"

Türkiye'de vergi konusunda bir reforma ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Ali Bahar, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek iş dünyası örgütlerinin yöneticileriyle bu konuda bir toplantı yapıyor olsa da paketin içinde ne olduğunu, medya yansımaları dışında şu ana kadar net olarak öğrenmek mümkün olmadı. Dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içindeki payı çok yüksek, ücretliler üzerindeki vergi yükü de yine oldukça yüksek" dedi.

"İyileştirilmesini umuyoruz"

Vergilendirilmeyen kazançların kayıt dışılığı yukarı çektiğini yıllardan beri dile getirdiklerini ifade eden Başkan Ali Bahar, "Sanayi ve hizmet sektörlerinde merdiven altı üretim yapanların denetlenmemesi sebebiyle hem vergi kaybına hem de adil olmayan bir rekabet ortamına maruz kalıyoruz. Etkinlik ve etkililik diye iki farklı kavram var. Birincisi işleri doğru yapmak; ikincisi ise doğru işleri yapmak. 'Birinci aşamayı tamamlamadan ikincisine mi geçiyoruz?' diye kendimize sormalıyız. Öncelikle vergisini ödemeyenlere, kaçak çalışanlara, vergi kaçıranlara odaklanmak gerekiyor. Sayısı artırılabilecek bu örneklerin iyileştirilmesini istiyor ve umuyoruz" diye konuştu.

"Vergi ödeyenleri cezalandırmayalım"

Vergi iyileştirmesi gerçekleşmeden vergi artışının yapılmasıyla, kayıt dışı ile gerçek vergi ödeyenlerin rekabet edemeyeceğini dile getiren Başkan Bahar, "Vergi ödeyenleri cezalandırmayalım. Ancak, mevcut süreç üzerine bazı eleştirilerimiz var. Birincisi, son haftalarda gündemde olan vergi paketinin detayları konusunda bir netlik olmaması, planlanan değişiklikler üzerinde kapsamlı tartışmalar yapılmasını engelledi. Asgari kurumlar vergisi, yurt dışı çıkış harcı, serbest bölgelerdeki şirketlerin vergilendirilmesi, ar-ge merkezi ve teknopark şirketlerinin vergi istisnalarının kaldırılması gibi konuların tartışılması gerekir" dedi.

Parça parça revizyon yapmak yerine yeni vergi mevzuatında köklü, reformist ve geçiş sürecini öngören bir sistematik olması gerektiğinden yana olduklarını belirten Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel sorunumuz olan doğrudan-dolaylı vergi konusunun küçük manevralar ile değil stratejik bir dönüşüm ile ıslah edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sürecin tüm kesimlerin görüşleri alınarak ve yeniden revizyona ihtiyaç duyulmayacak şekilde yürütülmesi gerekiyor. Vergi değişiklikleri konusu iş dünyasını çok meşgul ediyor. Daha iki ay önce enflasyon muhasebesini konuşurken, şimdi bambaşka bir vergi gündemimiz var. İş dünyası olarak sürekli kendimizi ekonomik gelişmelere ve mevzuat değişikliklerine karşı kollayan bir durumdayız. Biz bunu istemiyoruz. Bir kere yapalım ve yıllarca bunu konuşmayalım istiyoruz."

"Zamanlama yanlış"

Serbest bölgedeki şirketlerden kurumlar vergisi alınmasının gündemde olduğunu ifade eden Başkan Bahar, “1985 yılında yayımlanan 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun birinci maddesi, serbest bölgelerin doğrudan yabancı yatırımları artırmanın ve ülkemize teknoloji girişini hızlandırmanın temel amaç olduğunu söylüyor. Ancak, bu yatırımların ülkeye gelmesini sağlamak kadar ülkemizde kalmasını sağlamak da önemli. Bizim başarılı denebilecek bir serbest bölgeler sistemimiz var. Bu yapıya zarar vermek bir yana geliştirmemiz ve desteklememiz gerekiyor. Oysa biz maçın ortasında kural değiştiriyoruz. Üstelik doğrudan yatırım girişine en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde” diye konuştu.

Değişiklik yapılması planlanan teknoparklardaki Ar-Ge merkezi olan şirketlere yönelik vergi istisnalarının kaldırılması konusunu içerik, zamanlama ve iletişim açısından son derece yanlış bulduklarını kaydeden Bahar, "Yıllardır ülkemizde yüksek teknolojili üretim ve ihracat artsın diye çalışıyoruz. Bakın ihracatta yüksek teknolojinin payı hala yüzde 3,7 düzeyinde. Hal böyle iken 'gidin bize yüksek teknolojili üretim yapın' dediğimiz girişimcilere biz şimdi tanıdığımız istisnaları kaldırıyoruz. Vergi gelirinin her 1 lirası önemlidir buna şüphe yok ancak odaklanmamız gereken alan bu olmamalı" dedi.