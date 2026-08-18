Av yasağı bitmeden tezgahlar hareketlendi: Palamut fiyatıyla şaşırttı

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Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek avlanma yasağının bitimine sayılı günler kala balıkçılardan sevindiren haberler gelmeye başladı. Yeni sezon öncesinde özellikle palamuttaki bolluk dikkati çekti.

Palamut tezgahlarda yerini aldı

Karadeniz'de olta balıkçıları tarafından yakalanan taze palamutlar Akçakoca'daki balık tezgahlarında yerini aldı. Tanesi 80 liradan satışa sunulan palamut, vatandaşlardan ilgi görüyor. Balıkçılar da hem palamut miktarından hem de fiyatların uygun seviyede olmasından memnun.

Balıkçılar, geçen sezon az miktarda avlanan palamutun bu yıl daha bol olmasını bekliyor.

Balık fiyatları belli oldu

Tezgahlarda palamutun tanesi 80 liradan satılırken, sardalyanın kilosu 350, istavrit ve hamsinin kilosu 500 liradan satışa sunuluyor. Çupranın kilosu 300 liradan, somonun kilosu ise 700 liradan alıcı buluyor.

Av sezonu henüz başlamadan Karadeniz'de görülen balık bolluğunun yeni sezonda da sürmesi bekleniyor.