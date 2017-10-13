Avcılıktan çıkanlar için destek başvuruları başladı

13 Ekim 2017

Balıkçılık stoklarının korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için 10 metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteğiyle avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemelere ilişkin tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bugün başlayan destek ödemeleri müracaatlarına göre; gemi boyu 10-20 metre olanlara metre başına 10 bin lira, 21-30 metre olanlara metre başına 15 bin lira, 31-34 metre olanlara metre başına 20 bin lira, 35-38 metre olanlara metre başına 30 bin lira, 39-45 metre olanlara metre başına 40 bin lira, 46 metre ve üzeri olanlara metre başına 45 bin lira destek verilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, söz konusu uygulamanın 2012 yılında başladığını hatırlatarak, 2012-2017 yılları arasında 10 metre ve üzeri boylarda bin 225 balıkçı gemisinin filodan çıkarıldığı, 161,1 milyon lira destek ödemesi yapıldığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA