Avdagiç: Hepimize sabır ve sükunet gerek

23 Mayıs 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dövizde son günlerde meydana gelen aşırı dalgalanma için, “Reel sektörün kısa vadeli döviz açık pozisyonu yokken ve öncü göstergeler pozitif sinyal veriyorken, bu dalgalanmanın piyasa gereklerine uymadığı açık. Daha bugün Dünya Bankası büyük bir yatırım projesi için 600 milyon dolarlık yeni bir krediye onay verdi. Diğer bir şirketimiz kısa bir süre önce yapılan halka arzla rekor bir yatırım aldı” dedi.

Avdagiç, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızdan beklentimiz heyecana kapılıp yatırım kararlarında aceleci olmamalarıdır. Hepimize sükunet ve sabır gerek. Panik içinde olmadan toplumda oluşturulmak istenen psikolojik baskının sonlandırılmasına ihtiyacımız var. Bunu başarınca ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın atacağı adımlar kolaylaşacağı gibi, kullanacağı enstrümanlar da daha tesirli hale gelecektir.”

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