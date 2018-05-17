AVM'lerde ilk çeyrek sevinci

17 Mayıs 2018

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin mart ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Mart döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 16,8 artış kaydederek 230 puana ulaştı. AVM Endeksi verileri birinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılının birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 18,1 artış gösterdi.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Mart 2018’de İstanbul’da bin 22 TL, Anadolu’da 779 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği 876 TL olarak gözlemlendi. Çeyrek bazlı m² başına düşen cirolarda 1’inci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 17,9’luk bir artış göze çarptı. 2018 yılı 1’inci çeyrekte metrekare verimliliği 869 TL şeklinde gerçekleşti.

Teknoloji metrekare verimliliğinde ön sırada yer alıyor

Mart ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 36,6’lık artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 24,5, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,7, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 14,1, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 13,5 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 13,3 artış gösterdi.

Ziyaretçi sayısındaki azalış sürüyor

Mart 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2,9’luk bir azalış yaşandığı gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksi birinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik azalma kaydetti.

Rakamları değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, “Hem Mart ayındaki yüzde 16,8 lik artış hem de 1. çeyrekteki yüzde 18,1’lik artışın enflasyonun üzerinde seyretmesi, sektör ciroları açısından yoğun alışveriş döneminin yaşandığını ve perakendecilerimiz açısından olumlu bir ilk çeyrek yaşadığımızı ortaya koyuyor. Diğer yandan ziyaret sayısındaki dalgalanmalara rağmen metrekare verimliliğinde gözlemlenen artış, bu durumu destekler nitelikte. Kategori bazında endekse göz attığımızda ise teknoloji kategorisinin uzun zamandır sürdürdüğü liderliğini koruduğunu görüyoruz. Bu durum birkaç senedir AVM’lerdeki teknoloji marketlerinde karşılaştığımız ve mutlaka ziyaretçilerin de ilgisini çeken metrekare değişimleri ile yakından ilgili… Teknoloji markalarımızın artık daha küçük metrekareli alanları tercih ettiğini ya da mevcut metrekarelerini çok daha verimli bir şekilde kullandığını gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

AVM'lerde ilk çeyrek sevinci