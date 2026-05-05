Avrupa Birliği ABD tehditlerine karşı misilleme yapmaya hazırlanıyor

Fransa Ticaret Bakanı Nicolas Forissier, Trump tarafından çelik gibi stratejik sektörlere yönelik aşırı tehditlerin sürmesi durumunda Avrupa Birliği'nin elindeki tüm araçları kullanacağını açıkladı.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada AB'nin Temmuz ayında imzalanan ticaret anlaşmasına uymadığını savundu. Bu gerekçeyle AB menşeli otomobil ve kamyon ithalatına uygulanan vergileri bu hafta %25 seviyesine çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Avrupa Birliği ticaret savaşında stratejik araçlarını kullanıyor

Nicolas Forissier

Nicolas Forissier, Bloomberg Television'a verdiği mülakatta Avrupa'nın artık saf davranmayacağını belirtti. Özellikle çelik gibi endüstriyel ve stratejik çıkarların risk altına girdiği bir ortamda koruma araçlarının devreye gireceğini vurguladı. AB yetkilileri, Trump'ın bu tehditleri hayata geçirmesi durumunda tüm seçeneklerin masada olduğu uyarısını yaptı.

Fransız Bakan, bugün ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından Çarşamba günü Paris'te G7 ülkelerinin temsilcilerine ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde ticaret anlaşmasının uygulanması ve artan gerilimin düşürülmesi hedefleniyor.

Ticaret anlaşması sürecinde çelik sektörü kritik önem taşıyor

Bernd Lange

Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD ile yapılan anlaşmayı Haziran ayında yürürlüğe koymayı hedeflediklerini ifade etti. Temmuz ayında imzalanan bu mutabakat uyarınca AB, ABD sanayi malları üzerindeki vergileri kaldırmayı taahhüt etmişti. Karşılığında ise çoğu AB ürünü için vergi tavanının %15 olarak belirlenmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

Ancak AB tarafı, Washington'un anlaşmanın bazı maddelerine uymadığını savunuyor. Özellikle Ağustos ayında Avrupa çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik uygulanan %50'lik verginin kapsamının genişletilmesi huzursuzluk yarattı. Bu durum, otomobil vergileriyle ilgili yeni tehditlerin gölgesinde kalmasına rağmen Brüksel'in gündemindeki yerini koruyor.

Küresel ticaret düzeninde belirsizlik ve yeni korumacılık dalgası

Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan'da yaptığı açıklamada vergi taahhütlerini uygulama aşamasında olduklarını bildirdi. Von der Leyen, buna karşın ABD'nin üzerinde anlaşılan tavan fiyatlara uyum sağlama konusundaki yükümlülüklerini henüz yerine getirmediğini hatırlattı. Tırmanan bu gerilim, Fransa'nın Çin'in aşırı kapasitesine karşı ortak tepki geliştirme çabalarını da olumsuz etkiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise uluslararası ticaretin aşırı sübvansiyonlar ve keyfi vergilerle sorgulandığına dikkat çekti. Macron, müttefik olarak görülen tarafların bile uluslararası hukuk yerine güçlünün yasasını tercih etmeye başladığını vurguladı. Artan bu korumacı eğilim