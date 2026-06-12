Avrupa Birliği plastik atık ihracatında Türkiye tüm zamanların zirvesini gördü

Avrupa Birliği üye ülkelerinden Türkiye'ye yönelik plastik atık ihracatı 2025 yılında yıllık bazda yüzde 19 artış göstererek 503 bin tona ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Greenpeace Türkiye tarafından hazırlanan ve Bianet üzerinden paylaşılan rapora göre, 27 Avrupa Birliği ülkesinden gelen sevkiyat hacmi 2004 yılından bu yana 435 kat genişledi. Çin yönetiminin sekiz yıl önce ithalatı yasaklamasının ardından Türkiye, Avrupa menşeli dönüştürülebilir malzemeler için açık ara en büyük varış noktası konumunu sürdürüyor.

İngiltere, 2020 yılındaki ayrılığının ardından kendi plastik atık hacminin büyük bir bölümünü Türkiye'ye ihraç etmeyi sürdürüyor. IntelliNews tarafından raporlanan 2024 sonundaki Greenpeace analizine göre, resmi olmayan döküm alanlarında işlenen söz konusu kargolar, yerel şirketlere yüksek kâr sağlarken ciddi çevresel riskleri beraberinde getiriyor. Artan mikroplastikler Türkiye denizlerini ve kıyılarını kirletirken, şirketler yeni petrokimya tesisleri için ÇED onay süreçlerini tamamlıyor.

Plastik atık sorunu iklim zirvesi öncesinde masaya yatırılıyor

Türkiye, Kasım 2026 döneminde Antalya şehrinde Avustralya ile birlikte 31'inci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) etkinliğine ev sahipliği yapacak. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında sıfır atık politikaları ve plastik atık yönetimi ön plana çıkıyor. Greenpeace Türkiye kampanya yöneticisi Berk Butan, ilgili zirveyi söylemden gerçek politika dönüşümüne geçiş için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor.

Plastik atık ithalatı yapısal politika dönüşümünü engelliyor

Butan, gerçek sıfır atık hedefine başkalarının çöplerini alarak değil, plastik atık üretimini kaynağında kalıcı olarak durdurarak ulaşılabileceğini vurguluyor. S

Türkiye, zirvenin eylem gündemine sıfır atık temasını ekleyerek küresel kirlilikle mücadelede liderlik göstermeyi planlıyor. Önümüzdeki süreçte üretim kararları ve stratejik yatırım tercihleri, plastik atık yönetiminin geleceğini belirleyecek ana unsurlar olarak ekosistemde kalmaya devam edecek.