Merkez Bankası (TCMB) anketi açıklandı: İşte piyasanın enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 dönemine ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar/TL ve büyüme tahminlerinde de değişiklik yaşandı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 seviyesindeydi.

Haziran ayı anketinde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi önceki ankette yüzde 23,82 olurken, bu dönemde sınırlı düşüşle yüzde 23,81 olarak gerçekleşti.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 18,43 seviyesinden yüzde 18,29'a geriledi.

Politika faizi beklentisi yüzde 37 oldu

Piyasa katılımcılarının BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi değişmedi.

Önceki anket döneminde yüzde 40 seviyesinde bulunan beklenti, haziran ayında da yüzde 40 olarak kaydedildi.

Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 37 oldu.

Dolar/TL beklentisi geriledi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, haziran anketinde aşağı yönlü revize edildi.

Önceki dönemde 51,57 TL olan yıl sonu dolar kuru tahmini, bu anket döneminde 51,47 TL'ye indi.

Buna karşılık 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,69 TL'den 55,72 TL'ye yükseldi.

Büyüme beklentisinde sınırlı düşüş

Piyasa katılımcılarının 2026 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi de aşağı yönlü güncellendi.

Bir önceki ankette yüzde 3,3 olan büyüme tahmini, haziran döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

2027 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.