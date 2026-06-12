Petrol için yeni senaryo: Goldman Sachs'tan 2027 tahmini

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Goldman Sachs, küresel petrol piyasasına ilişkin beklentilerini güncelledi. Bankanın 11 Haziran tarihli analiz notuna göre, Brent petrolün 2027 yılı ortalama fiyat tahmini varil başına 80 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) için ise 75 dolara çekildi.

Revizyonda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılmasının ardından ülkenin üretim kapasitesine yönelik beklentilerin yükseltilmesi etkili oldu. Goldman Sachs ayrıca Brezilya, Guyana ve Venezuela'nın üretim görünümünü de yukarı yönlü güncelledi.

Çin talebinde zayıflama beklentisi

Banka, Hürmüz Boğazı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ardından küresel petrol tüketiminde toparlanma beklese de, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de talebin gerileyeceğini öngörüyor.

Analistler, “Hürmüz şokunun, özellikle savaşın başlamasından bu yana otomobil satışlarında elektrikli araçların payının sıçradığı Çin'de, petrol alternatiflerine geçişi hızlandırdığı için, 2027'de talep zayıflığının yüzde 10'un biraz üzerinde kalacağını varsayıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Arz kayıplarının etkisi sınırlı kaldı

Raporda, ABD'nin rekor seviyelere ulaşan petrol ihracatı, Çin'deki beklenenden güçlü talep yavaşlaması ve Hürmüz Boğazı üzerinden ham petrol sevkiyatının tamamen durmaması sayesinde piyasadaki arz şokunun büyük ölçüde dengelendiği belirtildi.

Orta Doğu kaynaklı günlük 10 milyon varilin üzerindeki arz kaybına rağmen, savaş öncesinde oluşan arz fazlasının da etkisiyle petrol fiyatlarının varil başına 100 doların altında kaldığı ifade edildi.

Fiyatların gücünü koruması bekleniyor

Goldman Sachs, ülkelerin stratejik stoklarını yeniden oluşturma süreci ve Basra Körfezi kaynaklı risk priminin devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarının 2027 yılında da güçlü seyrini sürdürebileceğini belirtti.

Banka, günlük 3,5 milyon varillik arz fazlası beklentisine rağmen fiyatların "dayanıklı" kalacağını vurguladı.

İhracatta normalleşme ağustosa kaldı

Analize göre, mevcut çeyrekte küresel piyasada günlük 5 ila 6 milyon varillik arz açığı oluşması bekleniyor. Bu rakam, savaş öncesindeki düşük talep ve yapısal arz fazlası nedeniyle Orta Doğu'da sıvı yakıt üretiminde yaşanan günlük 14 ila 15 milyon varillik düşüşün altında bulunuyor.

Goldman Sachs ayrıca Körfez ülkelerinden yapılan petrol ihracatının normale dönüş sürecinin uzadığını belirterek, daha önce haziran sonu olarak öngördüğü normalleşme tarihini ağustos sonuna erteledi.