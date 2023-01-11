Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 artışla 446,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 14.810 puandan işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 7.708 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artışla 6.883 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 8.738 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 primle 25.458 puanda bulunuyor.
Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının 0,1 üzerinde 1,0750 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, avro/dolar paritesinde kritik 1,0750 direncinin aşılıp aşılamayacağının takip edileceğini kaydetti.