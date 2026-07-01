Avrupa doğal gaz fiyatları iki haftanın zirvesine çıktı

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, İran'ın Doha'da ABD temsilcileriyle yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmama kararı sonrası yükselişe geçti. Diplomatik sürece ilişkin beklentilerin zayıflaması, enerji piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz risklerini yeniden gündeme taşıdı.

Gösterge niteliğindeki ICE Hollanda TTF doğal gaz vadeli kontratları, çarşamba günü megavatsaat başına 43,80 Euro'ya çıkarak 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İngiltere'deki eşdeğer kontrat da therm başına 104,8 pence ile iki haftanın zirvesine yükseldi.

Jeopolitik risk fiyatlaması güçlendi

Fiyatlardaki artış, Avrupa enerji piyasasının jeopolitik gelişmelere karşı kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu. Piyasalarda, ABD-İran savaşının başlaması ve ardından Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yaşanan aksamanın etkisiyle yılın başlarında güçlü bir risk primi oluşmuştu.

Katar başta olmak üzere küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) trafiğinin yaklaşık beşte biri için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Avrupa gaz fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Diplomatik süreçte belirsizlik arttı

Son haftalarda boğazdan sınırlı sevkiyat trafiğinin yeniden başlamasıyla enerji piyasalarında tansiyon bir miktar düşmüştü. Ancak Tahran'ın Doha'da ABD heyetiyle masaya oturmayı reddetmesi, gerilimi azaltmaya yönelik adımların kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Bu gelişme, doğal gaz piyasasında arz güvenliği endişelerinin yeniden fiyatlanmasına neden oldu.

Kış öncesi arz riski takip ediliyor

Avrupa'da doğal gaz depoları kış sezonu öncesinde yeniden doldurulurken, Orta Doğu'daki LNG altyapısına veya geçiş güzergahlarına yönelik uzun süreli bir tehdit piyasalar açısından önemli risk oluşturuyor.