Avrupa enerji şokuna 17,9 milyar euro harcadı: Türkiye’nin ana pazarında baskı büyüyor

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Avrupa’da yükselen enerji fiyatlarının kamu maliyesine yükü büyüyor. Avrupa Birliği ülkeleri, petrol ve doğal gazdaki fiyat artışının hanehalkı ile şirketlere etkisini sınırlamak amacıyla 2026 yılında 17,9 milyar euroluk mali önlem uygulamaya koydu.

Avrupa Komisyonu, enerji şokuna karşı verilen desteğin daha dar bir kesime yönlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunurken, yüksek enerji maliyetlerinin büyüme, enflasyon ve kamu finansmanı üzerindeki baskısı sürüyor.

25 ülke 17,9 milyar euroluk destek devreye aldı

Avrupa Komisyonu’nun euro bölgesi maliye bakanlarının 8 Ekim’de yapacağı toplantı öncesinde hazırladığı değerlendirmeye göre, Orta Doğu’daki çatışmaların başlamasından bu yana 25 AB ülkesi yüksek enerji fiyatlarının etkisini azaltmak için yeni mali önlemler aldı.

Bu önlemlerin 2026 bütçelerine toplam maliyeti 17,9 milyar euroya ulaştı. Tutar, Avrupa Birliği ekonomisinin yaklaşık yüzde 0,1’ine karşılık geliyor.

Destekler hanehalkının yanı sıra enerji maliyetlerindeki artıştan etkilenen şirketleri de kapsıyor. Ancak Avrupa Komisyonu mevcut destek sisteminin yapısından memnun değil.

Toplam desteğin üçte ikisinden fazlası, belirli gelir gruplarına veya enerji yoğun sektörlere yönelmek yerine fiyatları genel olarak aşağı çekmeyi amaçlayan geniş kapsamlı önlemlerden oluşuyor.

Akaryakıttaki özel tüketim benzeri vergilerin düşürülmesi ve diğer dolaylı vergi indirimleri bu grupta yer alıyor.

Komisyon geniş enerji desteğine karşı çıktı

Avrupa Komisyonu, enerji fiyatlarına karşı alınacak yeni önlemlerin geçici, hedefli ve sınırlı olması gerektiğini belirtiyor.

Brüksel’e göre geniş kitleleri kapsayan fiyat destekleri kamu bütçesine yüksek maliyet getirirken enerji talebini azaltma hedefini de zayıflatıyor.

Komisyon özellikle düşük gelirli hanelerin ve enerji maliyetlerinden yoğun biçimde etkilenen şirketlerin desteklenmesini istiyor.

Üye ülkelere elektrik şebekelerine yatırım yapmaları ve vergi sistemlerinde elektriği doğal gaza göre daha avantajlı hale getirmeleri de öneriliyor.

Amaç bir taraftan enerji krizinin sosyal etkilerini sınırlarken diğer taraftan Avrupa’nın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak.

Bu yaklaşım, 2022 ve 2023’teki enerji krizinde uygulanan geniş kapsamlı desteklerden farklı bir politika arayışına işaret ediyor.

Avrupa’da büyüme ve enflasyon baskısı sürüyor

Enerji fiyatlarındaki yükseliş yalnız kamu bütçelerini değil, Avrupa ekonomisinin genel görünümünü de etkiliyor.

Avrupa Komisyonu, euro bölgesi ekonomisinin 2026’daki büyümesinin mayıs ayında öngörülen yüzde 0,9’dan bir miktar daha güçlü olabileceğini belirtiyor.

Ancak 2027 görünümü ters yönde. Komisyon, gelecek yıl büyümenin daha önce tahmin edilen yüzde 1,2 seviyesinin altında kalmasının beklendiğini bildiriyor.

Enflasyon tarafında ise baskı devam ediyor. Euro bölgesi enflasyonunun 2026’da daha önce öngörülen yüzde 3 civarında seyretmesi beklenirken, 2027’de enflasyonun önceki yüzde 2,3 tahmininin üzerinde kalabileceği belirtiliyor.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş aynı zamanda Avrupa’da faiz görünümünü de etkiliyor. Tahvil getirilerindeki yükseliş, üye ülkelerin borçlanma maliyetlerini artırırken bütçelerin yeni ve geniş kapsamlı enerji desteklerine ayırabileceği alanı daraltıyor.

17,9 milyar euro enerji ithalat faturası değil

17,9 milyar euroluk rakam, Avrupa Birliği’nin petrol ve doğal gaz ithalatına ödediği toplam tutarı ifade etmiyor.

Bu tutar, enerji fiyatlarındaki yükselişin tüketiciler ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla hükümetlerin uygulamaya koyduğu mali desteklerin 2026 bütçelerine getirdiği yükü gösteriyor.

Dolayısıyla enerji ithalatının kendisinden kaynaklanan ilave maliyet ile hükümetlerin bu maliyet artışını hafifletmek için yaptığı bütçe harcamalarının birbirinden ayrılması gerekiyor.

Avrupa’nın enerji şoku böylece iki farklı kanaldan ekonomi üzerinde baskı yaratıyor: Bir tarafta daha pahalı petrol ve doğal gaz için yapılan ödemeler, diğer tarafta tüketiciyi ve sanayiyi korumak amacıyla kamu bütçesinden sağlanan destekler bulunuyor.

Türkiye’nin ihracatının yüzde 43’ü AB’ye gidiyor

Avrupa’daki enerji maliyetlerinin Türkiye açısından önemi, AB’nin Türkiye ihracatındaki ağırlığından kaynaklanıyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2026 yılının ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 4 artarak 185 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 43 pay aldı. AB’ye yapılan ihracat ilk sekiz ayda yüzde 1,8 arttı.

Bu nedenle Avrupa’daki enerji şokunun sanayi üretimi, şirket maliyetleri ve tüketici talebi üzerinde yaratacağı baskı Türkiye açısından da yakından izleniyor.

Avrupa’daki büyümenin zayıflaması, özellikle AB pazarına yoğun biçimde satış yapan otomotiv, makine, kimya, tekstil, hazır giyim, metal ve dayanıklı tüketim sektörlerinde dış talebi etkileyebilir.

Ancak enerji desteklerinin Avrupa’daki tüketim ve üretimi ne ölçüde koruyacağı, Türk ihracatına yönelik etkinin boyutunu belirleyecek temel unsurlardan biri olacak.

Komisyonun 2027 büyüme tahminini aşağı yönlü değerlendirmesi de Türkiye açısından bu nedenle önem taşıyor.

Avrupa Türkiye’nin açık ara en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürürken enerji fiyatlarının seyri, Avrupa’daki iç talebin ve sanayi üretiminin önümüzdeki aylardaki yönü açısından kritik göstergelerden biri olacak.