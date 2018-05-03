Avrupa Komisyonu, Türkiye'de bu yıl yüzde 4,7 büyüme bekliyor

03 Mayıs 2018

Avrupa Komisyonu, Türkiye için bu yıl yüzde 4,7 büyüme beklediğini belirtilirken, 2017 yılının ilk yarısında yakalanan güçlü ekonomik ivmenin yavaş şekilde güç kaybedeceğini öngördüklerini bildirdi.

Türkiye'de talebi yönlendiren güçlü kamu teşvikleri ve dış talep faktörlerinin yerini özel tüketime bıraktığını ifade eden AB Komisyonu, bugün yayınladığı "Bahar 2018 Ekonomik Tahminler" "İstihdam piyasasında görülen pozitif gelişmeler ve ücret artışları ile düşük reel faizlerin özel tüketimi desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Komisyon, yaşanan olumlu gelişmelere karşın üretim açığının giderek artan şekilde pozitife dönmesinin enflasyonun yüksek tutacağını öngördüklerini belirtirken ve ücretlerde artışın düşük verimlilik büyümesi ile bir araya gelmesi halinde rekabet gücü üzerinde baskı oluşabileceğini de vurguladı.

Avrupa Komisyonu'nun 'İlkbahar Dönemi Ekonomik Görünüm' raporuna göre, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,2 seviyesinde oluştu.

Komisyon, tüketici fiyatlarının bu yıl için yüzde 10,9, gelecek yıl için yüzde 9,0 seviyesinde geleceği tahmininde bulundu.

İşsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 9,8, gelecek yıl için yüzde 9,4 olarak belirlendi.

Komisyonun cari denge/GSYH tahmini bu yıl için yüzde -6,0, gelecek yıl için yüzde -5,7 oldu.

Euro Bölgesi büyümesi yavaşlayacak

AB Komisyonu raporunda, 19 ülkenin üye olduğu Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bu yıl 2017 yılındaki yüzde 2,4'ten 2,3'e ve 2019 yılında yüzde 2'ye yavaşlayacağını tahmin etti. Komisyon, 2018 Kış raporunda da aynı büyüme tahminlerinde bulunmuştu.

Raporda, "Genel olarak, tahminlerimize yönelik riskler arttı ve şu anda riskler aşağı yönlü" ifadelerine yer verdi.

Finansal piyasa oynaklığının, ABD'nin konjonktür yanlısı mali teşviklerinin aşırı ısınmaya yol açabileceğini, ABD'de daha hızlı faiz artırımı gerçekleşmesinin ve ticarette korumacılığı artmasının risk faktörleri arasında olduğunu ifade eden AB Komisyonu'nun ekonomik tahmin departmanı başkanı Marco Buti, "Daha dirençli olmak için, gelecekte makroekonomik politikayı kullanacak kapasiteye sahip olduğumuzdan emin hale gelmeyiz. Bu, borçları azaltmaya devam etmeye ve ekonomik, parasal birliği tamamlama yönünde iddialı bir ilerlemeye ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Çatının onarılması konusu daha acil hale geldi"

Yaptığı değerlendirmede, risklerin AB liderlerinin haziran ayındaki zirvede Euro Bölgesi reformları konusunda ilerleme sağlamaları daha önemli hale getirdiğini de vurgulayan Buti, "Haziran Avrupa Konseyi toplantısın kritik kararları ertelememeli. Güneş parlarken çatıyı onarmak akıllıca olur, ancak karanlık bulutların hali hazırda ufukta belirmeye başladığı ortamda çatının onarılması konusu daha acil hale geldi" dedi.

AB Komisyonu raporunda, Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl yüzde 1,5'e ve 2019'da yüzde 1,6'ya hızlanacağı tahmin edilirken, bütçe açığının GSYH'ya oranının tüm üye ülkelerde yüzde 3 limitinin altına ineceğini öngördü. Toplam bütçe açığının Euro Bölgesi GSYH'sına oranının ise bu yıl yüzde 0,7 ve 2019'da yüzde 0,6 olması bekleniyor.