Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlar! Ekonomistler hemfikir, tarih verdiler

Ekonomistler medyan olarak Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) her çeyrek başına bir faiz indirimi bekliyor. Bloomberg anketine katılan iktisatçılar, şu anda yüzde 4 ile rekor yüksek seviyede bulunan mevduat faizinin böylece 2025 sonunda yüzde 2,25’e gerilemesini bekliyor. Neredeyse tüm ekonomistler haziranda faiz indirimlerinin başlayacağında hemfikir.

Ancak AMB Başkanı Christine Lagarde’ın belli bir patikaya bağlı kalma sözü vermemesi tahminlerin de çeşitlenmesine yol açıyor.

Dekabank Ekonomisti Kristian Toedtmann’a göre AMB üyeleri ekonomik verilere bakışları açısından ortak bir anlayışa sahip değiller. I

NG Ekonomisti Carsten Brzeski ise “AMB için zorluk, çok şahin görünmemek olacaktır” derken, “Bunun yerine, Haziran ayında yapılacak bir faiz indiriminin AMB’nin ekonomiyi desteklemek istemesinin bir sonucu değil, kısıtlayıcı para politikası duruşunu bir şekilde normalleştirebileceğinin bir işareti olduğunu açıklaması gerekecek” değerlendirmesini yaptı.

Yıl sonuna kadar 4 faiz indirimi gelebilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras 31 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, yıl sonuna kadar 25’er baz puanlık 4 faiz indirimi olabileceğini söyledi.

Bankanın güvercin üyelerinden biri olarak görülen Stournaras, bunun ortak karar olmadığını ve bazı üyelerin daha temlinli durduğunu ifade etmişti.