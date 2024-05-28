Avrupa Merkez Bankası yetkilisi uyardı: 'Dikkatlice değerlendirilmeli'

AMB Yönetim Konseyi Üyesi Isabel Schnabel Tokyo’da yaptığı konuşmada, parasal genişlemenin finansal piyasalarda çalkantı yaşanan dönemlerde güçlü bir araç olduğunu söyledi.

Schnabel, parasal genişleme programlarının kriz dışında dikkatlice kullanılması gerektiğini, bu programların, Merkez Bankalarının repertuarlarındaki diğer araçlara göre daha maliyetli olabileceğini ifade etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Schnabel, “Parasal genişleme diğer politika araçlarından daha yüksek maliyetli olabilir.” dedi.

Merkez Bankalarının parasal genişleme programını daha hedefe uygun biçimde kullanarak ve hızlı biçimde sonlandırarak maliyetleri azaltabileceğini belirten Schnabel 2020’deki AMB alımlarını buna örnek olarak gösterdi.

Schnabel ayrıca Euro Bölgesi gibi bankacılık temelli ekonomilerde hedef gözeten uzun vadeli refinansman operasyonları gibi araçların da ekonomideki dezenflasyonist şoklar ve dengesizliklere karşı önemli destek verebileceğini ve bu gibi araçların yan etkilerinin daha az olacağını söyledi.

AMB 2015’te deflasyon tehdidinin önüne geçmek amacıyla parasal genişleme programı başlatmıştı. Banka pandemi döneminde de ayrı bir program açıklamıştı. Bankanın varlıkları çoğu hazine tahvili olmak üzere yaklaşık 5 trilyon euro (5,4 trilyon dolar) ile zirve yapmıştı.

Banka 2023’te yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırırken varlık alım programını da azaltmaya başlamıştı.