Avrupa Merkez Bankası'ndan üst üste ikinci faiz indirimi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e çekti. Banka bu kararla son 13 yılda ilk kez peş peşe faiz indirimine gitmiş oldu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilerle paralel olarak faiz indirime gitti.
ECB, mevduat faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,25 seviyesine düşürürken 13 yıl sonra ilk kez peş peşe faiz indirimine gitmiş oldu.
Büyümeyi korumaya odaklandı
Ekonomistlere göre ECB'nin peş peşe faiz indirimi kararı, enflasyonu düşürmekten çok ekonomik büyümeyi korumaya odaklandığına işaret ediyor. Ekononik büyüme son iki yıldır ABD'nin gerisinde kalmıştı.
'Verilere bağlı yaklaşım sürecek'
Bankadan yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Dezenflasyon süreci rayında ilerliyor. Enflasyonun hedefe doğru düşmeden önce yeniden yükselmesi bekleniyor. Belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmayacağız. Verilere bağlı hareket etme yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Faiz oranlarını gerektiği sürece sınırlayıcı seviyede tutmaya devam edeceğiz. Enflasyon görünümü ekonomik verideki aşağı yönlü sürprizlerden etkilendi."