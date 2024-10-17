Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilerin altında arttı
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) Eylül ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde Ağustos'ta yüzde 2,2 yükselen yıllık enflasyon Eylül’de yüzde 1,7 arttı. TÜFE Eylül’de ise aylık bazda yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Piyasa beklentileri, Eylül’de Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8 artması aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 azalması yönündeydi.
Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise Eylül’de yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde beklentilere paralel ölçüldü.