Avrupa'da doğal gaz fiyatları 3,5 yılın zirvesinde

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Avrupa enerji piyasalarında gözler yeniden doğal gaz fiyatlarına çevrildi. Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, Avrupa'nın enerji arzı açısından kritik öneme sahip Basra Körfezi'nden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarına ilişkin endişeleri artırdı. Düşük doğal gaz depolama seviyeleri de fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirdi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları ne kadar oldu?

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratların megavatsaat fiyatı cuma gününü 66,97 Euro'dan tamamladı.

Doğal gaz fiyatı 31 Ağustos 2026 saat 11.34 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,4 artarak 69,90 Euro'ya yükseldi.

Böylece Avrupa'da doğal gaz fiyatları 69 Euro'nun üzerine çıkarak Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Doğal gaz fiyatları neden yükseliyor?

Fiyatlardaki yükselişin temelinde Orta Doğu'da yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Basra Körfezi'nden LNG ihracatının aksayabileceğine yönelik endişeler bulunuyor.

ABD ordusunun Lark Adası'ndaki iki hedefe saldırı düzenlemesi ve İran basınının saldırının ardından bölgedeki hedeflere füze atıldığını bildirmesi, enerji piyasalarındaki arz endişelerini artırdı.

Bu gelişmeler, ABD ile İran arasında bir süredir devam eden arabuluculuk girişimlerinin taraflar arasındaki anlaşmazlığı gidermede sonuç vermemesinin ardından yaşandı.

Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk yüzde 64,7

Fiyatları yukarı çeken bir diğer unsur Avrupa'daki doğal gaz stoklarının seviyesi oldu.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 64,7 seviyesinde bulunuyor.

Depolama seviyelerinin yılın bu dönemi için tarihsel ortalamaların altında kalması, kış öncesinde stokların tamamlanmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

Hürmüz Boğazı ve LNG arzındaki riskler fiyatları baskılıyor

Eylül ayının başında daha ılımlı hava koşullarının beklenecek olması doğal gaz talebine ilişkin beklentileri sınırlıyor.

Buna karşın düşük depolama seviyeleri, Basra Körfezi'nden LNG arzına ilişkin belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı'na yönelik riskler doğal gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Katar'dan LNG sevkiyatları yakından izleniyor

Orta Doğu'daki çatışmaların Körfez bölgesindeki LNG ihracatını ve özellikle önemli üreticilerden Katar'ın sevkiyatlarını olumsuz etkileme ihtimali, küresel doğal gaz arzına ilişkin endişeleri artırıyor.

Körfez'den LNG ihracatının uzun süre aksaması halinde Avrupa'nın daha fazla LNG kargosu temin edebilmek için Asya'daki alıcılarla rekabet etmek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

Analistlere göre böyle bir senaryo, Avrupa'daki doğal gaz fiyatları üzerinde gelecek dönemde de yukarı yönlü baskı oluşturabilir.