Avrupa'da eski nükleer santraller için sürpriz karar

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Avrupa'da yıllarca elektrik üreten ancak artık kullanılmayan nükleer ve kömür santrali sahaları yeni bir göreve hazırlanıyor. Almanya başta olmak üzere birçok ülkede bu alanlar, elektrik şebekesini daha esnek hale getirecek dev batarya depolama tesislerine dönüştürülüyor.

İlk büyük projeler Almanya'da hayata geçiyor

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki eski Philippsburg Nükleer Santrali sahasında EnBW, 400 megavat güce ve 800 megavatsaat depolama kapasitesine sahip dev bir batarya tesisi kuruyor. İnşaatın bu yıl başlaması, tesisin ise 2027 sonunda devreye alınması planlanıyor.

Bir diğer proje ise RWE tarafından Bavyera'daki eski Gundremmingen Nükleer Santrali sahasında yürütülüyor. Yaklaşık 400 megavat güç ve 700 megavatsaat kapasiteye sahip olacak tesis, santralin mevcut yüksek gerilim bağlantısını kullanacak.

Avrupa'nın birçok ülkesine yayılıyor

Belçika'da eski nükleer santral sahalarında batarya depolama projeleri için fizibilite çalışmaları yürütülürken, İngiltere'de eski kömür ve termik santral sahaları, İspanya ve İtalya'da ise eski enerji santrali arazileri benzer yatırımlarla değerlendiriliyor.

İngiltere'de eski kömür ve termik santral arazileri ulusal şebekeye hazır bağlantıları sayesinde büyük ölçekli enerji depolama yatırımları için öncelikli alanlar arasında değerlendiriliyor.

İspanya'da güneş enerjisi üretiminin hızla artmasıyla birlikte yenilenebilir santrallerle entegre batarya depolama projelerine yatırım hız kazanırken bazı eski termik santral sahaları da bu dönüşüme hazırlanıyor.

İtalya'da iletim sistemi işletmecisi ve özel sektör şirketleri, özellikle güney bölgelerde şebeke esnekliğini artırmak amacıyla eski enerji santrali sahalarında batarya depolama projelerini hayata geçiriyor.

Bu dönüşümle batarya ekosistemi gelişecek

Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğa Can Bayram, batarya depolama sistemlerinin özellikle güneş ve rüzgâr santrallerinde gün içinde üretilen fazla elektriğin depolanmasını ve ihtiyaç duyulan saatlerde yeniden şebekeye verilmesini sağladığını belirtti.

Bayram, Avrupa'da negatif elektrik fiyatlarının daha sık görülmesinin de bu yatırımları hızlandırdığını ifade ederek, eski nükleer ve kömür santrali sahalarının önümüzdeki yıllarda başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde batarya depolama merkezlerine dönüşeceğini söyledi.

Mevcut altyapının yeniden kullanılmasının yatırım maliyetlerini düşürdüğünü ve projelerin çok daha hızlı devreye alınmasını sağladığını vurgulayan Bayram, bu dönüşümün Avrupa'daki batarya ekosisteminin büyümesine de önemli katkı sağlayacağını belirtti.