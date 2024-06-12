Avrupa'da gaz fiyatı yükseldi

Uniper'un uluslararası tahkim mahkemenesinde açtığı davayı kazandığının duyurulmasının andından gösterge vadeli işlemlerde gaz fiyatı yüzde 2,9 yükseldi.

Uniper'in kendisi 2022'den bu yana Rusya'dan gaz almazken, Avrupa'daki diğer devletler bu ülkeden yapılan sevkiyatlara güvenmeye devam ediyor ve Avusturya'nın OMV AG şirketi geçtiğimiz günlerde mahkeme kararlarının tedariki sekteye uğratma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Avusturya halen gaz ithalatının yaklaşık yüzde 80'ini Gazprom'dan yapıyor. En kötü senaryoda, Gazprom tazminatı ödemez ve Stockholm merkezli uluslararası tahkim mahkemesinin kararı katı bir şekilde uygulanırsa, OMV ödemeleri Uniper'e yönlendirmek zorunda kalabilir. Bu da OMV'nin Gazprom'a yaptığı ödemeleri riske sokacak ve kalan tedariki sekteye uğratacaktır.