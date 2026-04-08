Avrupa'da üretici fiyatları geriledi
Eurostat verilerine göre Avrupa'da sanayi üretici fiyatları Şubat 2026'da hem aylık hem yıllık bazda geriledi. Düşüşte enerji fiyatlarındaki sert geri çekilme belirleyici olurken, enerji dışı kalemlerde sınırlı artışlar görüldü. Euro Bölgesi'nde fiyatlar aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 3 düşerken, AB genelinde de benzer bir tablo oluştu. Ülke bazında farklılaşma dikkat çekerken, en sert düşüşler İspanya ve İrlanda'da kaydedildi.
Avrupa'da sanayi üretici fiyatları Şubat 2026'da hem aylık hem yıllık bazda geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, fiyatlardaki düşüşte özellikle enerji kalemindeki gerileme belirleyici oldu.
Aylık bazda düşüş devam etti
Şubat ayında sanayi üretici fiyatları, bir önceki aya göre Euro Bölgesi'nde yüzde 0,7, Avrupa Birliği (AB) genelinde ise yüzde 0,5 azaldı. Aynı dönemde Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 2,4 düşerken, ara mallar ve sermaye mallarında yüzde 0,3, dayanıklı tüketim mallarında ise yüzde 0,2 artış kaydedildi. Enerji hariç sanayi fiyatları ise yüzde 0,1 yükseldi.
AB genelinde de benzer bir görünüm izlendi. Enerji fiyatları yüzde 1,8 gerilerken, diğer alt kalemlerde sınırlı artışlar görüldü.
Ülke bazında farklılaşma
Aylık bazda en sert düşüşler İspanya'da yüzde 3,1, İrlanda'da yüzde 2,6 ve Portekiz'de yüzde 1,8 olarak kaydedildi. Buna karşılık Hırvatistan'da yüzde 3,8, Finlandiya'da yüzde 2,7 ve Litvanya'da yüzde 1,8 ile artışlar öne çıktı.
Yıllık bazda gerileme dikkat çekti
Şubat 2025'e kıyasla sanayi üretici fiyatları Euro Bölgesi'nde yüzde 3,0, AB genelinde ise yüzde 2,7 düştü. Bu dönemde Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarında yüzde 11,7'lik düşüş yaşanırken, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,5, sermaye malları yüzde 1,6 ve ara mallar yüzde 1,3 artış gösterdi.
Yıllık bazda en büyük gerileme İspanya'da yüzde 7,0, İrlanda'da yüzde 4,6 ve Portekiz'de yüzde 4,5 olarak ölçüldü. En yüksek artışlar ise Bulgaristan'da yüzde 9,2, Finlandiya'da yüzde 7,9 ve İsveç'te yüzde 3,5 ile kaydedildi.