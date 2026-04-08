Avrupa'da üretici fiyatları geriledi

Avrupa'da sanayi üretici fiyatları Şubat 2026'da hem aylık hem yıllık bazda geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, fiyatlardaki düşüşte özellikle enerji kalemindeki gerileme belirleyici oldu.

Aylık bazda düşüş devam etti

Şubat ayında sanayi üretici fiyatları, bir önceki aya göre Euro Bölgesi'nde yüzde 0,7, Avrupa Birliği (AB) genelinde ise yüzde 0,5 azaldı. Aynı dönemde Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları yüzde 2,4 düşerken, ara mallar ve sermaye mallarında yüzde 0,3, dayanıklı tüketim mallarında ise yüzde 0,2 artış kaydedildi. Enerji hariç sanayi fiyatları ise yüzde 0,1 yükseldi.

AB genelinde de benzer bir görünüm izlendi. Enerji fiyatları yüzde 1,8 gerilerken, diğer alt kalemlerde sınırlı artışlar görüldü.

Ülke bazında farklılaşma

Aylık bazda en sert düşüşler İspanya'da yüzde 3,1, İrlanda'da yüzde 2,6 ve Portekiz'de yüzde 1,8 olarak kaydedildi. Buna karşılık Hırvatistan'da yüzde 3,8, Finlandiya'da yüzde 2,7 ve Litvanya'da yüzde 1,8 ile artışlar öne çıktı.

Yıllık bazda gerileme dikkat çekti

Şubat 2025'e kıyasla sanayi üretici fiyatları Euro Bölgesi'nde yüzde 3,0, AB genelinde ise yüzde 2,7 düştü. Bu dönemde Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarında yüzde 11,7'lik düşüş yaşanırken, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,5, sermaye malları yüzde 1,6 ve ara mallar yüzde 1,3 artış gösterdi.

Yıllık bazda en büyük gerileme İspanya'da yüzde 7,0, İrlanda'da yüzde 4,6 ve Portekiz'de yüzde 4,5 olarak ölçüldü. En yüksek artışlar ise Bulgaristan'da yüzde 9,2, Finlandiya'da yüzde 7,9 ve İsveç'te yüzde 3,5 ile kaydedildi.