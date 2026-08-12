Avrupa'da yeni göç planı: Uganda'ya gönderecekler

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Avrupa Birliği ülkelerinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yeni bir formül üzerinde çalışılıyor. Plan hayata geçirilirse iltica başvurusu reddedilen bazı düzensiz göçmenler Avrupa Birliği sınırları dışında kurulacak bir merkeze gönderilecek.

Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre plana Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'ın katılması öngörülüyor. Beş ülkenin Uganda ile yürüttüğü görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde uygulamanın 2027'de başlaması planlanıyor.

Plan kapsamında söz konusu beş AB ülkesine ulaşan ve iltica başvuruları reddedilen düzensiz göçmenlerin Uganda'da kurulacak AB dışı bir merkeze gönderilmesi öngörülüyor.

Uganda'ya gitmek istemeyen kişilere ise kendi ülkelerine dönme seçeneği sunulması planlanıyor.

İlk etapta 5 bin ila 10 bin kişi kabul edilecek

Uganda'da kurulması planlanan merkezin kapasitesine ilişkin ilk ayrıntılar da belli oldu.

Merkezin başlangıç aşamasında iltica başvurusu reddedilmiş 5 bin ila 10 bin düzensiz göçmene ev sahipliği yapması öngörülüyor.

Müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanması durumunda Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'ın Uganda'ya mali yardım sağlaması da planın parçaları arasında yer alıyor.

Beş ülkenin göç bakanlarının, Uganda ile devam eden görüşmeleri değerlendirmek üzere eylül ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Uganda olmazsa alternatif Ruanda

Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı alternatif ülke de belirlendi. Uganda ile yürütülen müzakerelerde sorun yaşanması halinde düzensiz göçmenlerin gönderileceği merkez için Ruanda seçeneği değerlendirilecek.