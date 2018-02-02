Avrupa'daki talep artışı Türkiye'yi destekleyecek

02 Şubat 2018

Euro Bölgesi’nde ekonomik büyüme, geçen yıl yüzde 2,5 ile son 10 yılın en hızlı artışını kaydetti. Yükselen ekonomik ivme, gelecek dönemde Türkiye’den mal ve hizmet talebini artıracağına ilişkin beklentileri de güçlendirdi.

Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics'in Başekonomisti Angel Talavera, Türkiye’nin Avrupa'da artan büyümeden en fazla faydalanacak ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Avrupa ekonomisinin yeniden büyüme göstermesi açık bir şekilde Türkiye için iyi haber. Bu Türkiye’nin ihracatına dikkate değer bir destek sağlayacaktır. Türkiye için dış ortam, 2017’de olduğu gibi bu yıl da son derece pozitif olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Talavera, Euro Bölgesi’nin geçen yıl kaydettiği yüzde 2,5 büyümenin bölgenin potansiyel büyümesinin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde Euro Bölgesi’nde yüzde 2 seviyesine yakın sürdürülebilir büyümenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Elimizdeki verilere göre, şu anda Euro Bölgesi’nde ekonomik döngünün orta dönemindeyiz. Ekonomik büyümenin birkaç yıl daha devam edebileceğine ilişkin iyimseriz." diye konuştu.

"Euro Bölgesi için temel riskler politik olmaya devam ediyor"

Angel Talavera, Euro Bölgesi’ndeki güçlü ekonomik büyüme trendinin bölgede ekonomik reformların uygulanma hızını ve Euro Bölgesi’nin olası şoklara karşı direncini artırabileceğini söyledi.

Euro Bölgesi’nde gelecek dönemdeki olası risklere de değinen Talavera, "Euro Bölgesi için temel riskler politik olmaya devam ediyor. Özellikle bu anlamda en önemli riskler, İtalya’daki seçimlerden çıkacak sonuç ve İngiltere’nin AB ile bir anlaşma sağlamadan birlikten çıkması olasılığı (sert Brexit)." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl bölge ülkelerinde büyüme, geniş tabanlı bir şekilde gerçekleşecek"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in geçen ay yayımladığı raporda, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın, düzensiz yapısal reform programına karşın 2018 görünümünü desteklediği kaydedildi.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin bu yıl ortalama yüzde 2 olacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"İç talep Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'da büyümenin yukarı yönlü potansiyelini destekliyor. Bütüne baktığımızda Euro Bölgesi ülkelerinde, büyüme kriz öncesi döneme kıyasla nispeten hafif kalmasına rağmen yükselen istihdam, güçlü hanehalkı harcamaları ve artan yatırımların verimli bir döngüsü tecrübe ediliyor. Bu yıl bölge ülkelerinde büyüme, tüm talep bileşenleri ile geniş tabanlı bir şekilde gerçekleşecek."

Kaynak: AA