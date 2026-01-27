Avrupa’nın geleceğine Türk dokunuşu

Hayati ARIGAN

Türk moda endüstri­si küresel arenadaki marka değerini yük­seltmek için spor alanında­ki iş birliklerini genişletiyor. Geçmişten bugüne Türk spor kulüplerinin yanında Atle­tico Madrid, Deportivo Ala­ves, Genoa CFC, Güney Afri­ka Kadın Milli Futbol Takımı, Spartak Moskova, Partizan Basketbol takımlarının res­mi moda partneri olan Orka Holding markalarından D’S damat, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) ile de el sıkıştı. İstanbul’daki şirket merkezlerinde düzenlenen törene Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, EUSA Başkanı Haris Pavletic, EUSA Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Yöne­tim Kurulu Üyesi Süleyman Kocasert katıldı.

“Türk moda endüstrisine katkı sağlayacak”

İki yıl geçerli olacak iş bir­liğiyle D’S damat, EUSA’nın Avrupa genelindeki organi­zasyonlarında, dijital plat­formlarında ve resmi yayınla­rında “Resmi Moda Partneri” kimliğiyle yer alacak. Anlaş­manın, D’S damat’ın Avrupa başta olmak üzere uluslara­rası bilinirliğine katkı sağ­laması hedefleniyor. EU­SA; aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ulusal üni­versite spor federasyonunu bünyesinde barındırırken, Avrupa Üniversite Şampiyo­naları gibi organizasyonlar­la her yıl binlerce üniversiteli sporcuyu bir araya getiriyor. Törende konuşan Orka Hol­ding Yönetim Kurulu Baş­kanı Süleyman Orakçıoğlu, sporla olan bağlarının marka DNA’sının önemli bir parça­sı olduğunu vurguladı. Orak­çıoğlu, “D’S damat ve EUSA iş birliği, Orka Holding’in ‘de­ğer katma ve her zaman daha iyisini hedefleme’ vizyonu­nun bir yansıması. Sahadaki azmi, podyumların ultra şık­lığıyla birleştiriyoruz. Bu iş birliğinin hem Türk moda en­düstrisinin global prestijine hem de üniversite sporları­nın birleştirici gücüne önem­li katkı sağlayacağına inanı­yoruz” dedi. Tören sonrası DÜNYA’ya özel açıklamalar yapan Orakçıoğlu, “Bu iş bir­liği ile aslında Avrupa’yı ge­lecekte yönetecek olan genç­lere dokunmuş oluyoruz. Temmuz ayında 5 bin öğren­ci İtalya’nın Salerno kentin­de bir araya gelecek. Biz ora­da bu gençlerle buluşan Türk markası olacağız. Hem aka­demik başarıda hem sportif başarıda yanlarında olacağız. Bir anlamda gençlerin gele­cek vizyonuna ortak oluyo­ruz. Bu geleceğe bir yatırım” ifadelerini kullandı.

EUSA: Profesyonel çıta yükseliyor

EUSA Başkanı Haris Pav­letic de üniversite sporları­nı yalnızca sportif başarıyla sınırlı görmediklerini belir­terek, “Bugünün üniversiteli sporcuları yarının yönetici­leri ve iş insanları. D’S damat gibi küresel ölçekte bir mar­kanın resmi moda partneri­miz olması, organizasyon­larımızın profesyonel stan­dartlarını ve prestijini daha da yukarı taşıyacak” dedi. Orka Holding, bugüne kadar Türkiye A Milli Futbol Takı­mı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Türk Telekom Basketbol, Darüşşa­faka’ya da resmi moda part­nerliği gerçekleştirdi.