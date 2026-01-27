Avrupa’nın geleceğine Türk dokunuşu
D’S damat, Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin resmi moda partneri oldu. Avrupa’nın geleceğinde söz sahibi olacak 5 bin gençle bağ kuracaklarını dile getiren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti.
Hayati ARIGAN
Türk moda endüstrisi küresel arenadaki marka değerini yükseltmek için spor alanındaki iş birliklerini genişletiyor. Geçmişten bugüne Türk spor kulüplerinin yanında Atletico Madrid, Deportivo Alaves, Genoa CFC, Güney Afrika Kadın Milli Futbol Takımı, Spartak Moskova, Partizan Basketbol takımlarının resmi moda partneri olan Orka Holding markalarından D’S damat, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) ile de el sıkıştı. İstanbul’daki şirket merkezlerinde düzenlenen törene Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, EUSA Başkanı Haris Pavletic, EUSA Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kocasert katıldı.
“Türk moda endüstrisine katkı sağlayacak”
İki yıl geçerli olacak iş birliğiyle D’S damat, EUSA’nın Avrupa genelindeki organizasyonlarında, dijital platformlarında ve resmi yayınlarında “Resmi Moda Partneri” kimliğiyle yer alacak. Anlaşmanın, D’S damat’ın Avrupa başta olmak üzere uluslararası bilinirliğine katkı sağlaması hedefleniyor. EUSA; aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ulusal üniversite spor federasyonunu bünyesinde barındırırken, Avrupa Üniversite Şampiyonaları gibi organizasyonlarla her yıl binlerce üniversiteli sporcuyu bir araya getiriyor. Törende konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sporla olan bağlarının marka DNA’sının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Orakçıoğlu, “D’S damat ve EUSA iş birliği, Orka Holding’in ‘değer katma ve her zaman daha iyisini hedefleme’ vizyonunun bir yansıması. Sahadaki azmi, podyumların ultra şıklığıyla birleştiriyoruz. Bu iş birliğinin hem Türk moda endüstrisinin global prestijine hem de üniversite sporlarının birleştirici gücüne önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Tören sonrası DÜNYA’ya özel açıklamalar yapan Orakçıoğlu, “Bu iş birliği ile aslında Avrupa’yı gelecekte yönetecek olan gençlere dokunmuş oluyoruz. Temmuz ayında 5 bin öğrenci İtalya’nın Salerno kentinde bir araya gelecek. Biz orada bu gençlerle buluşan Türk markası olacağız. Hem akademik başarıda hem sportif başarıda yanlarında olacağız. Bir anlamda gençlerin gelecek vizyonuna ortak oluyoruz. Bu geleceğe bir yatırım” ifadelerini kullandı.
EUSA: Profesyonel çıta yükseliyor
EUSA Başkanı Haris Pavletic de üniversite sporlarını yalnızca sportif başarıyla sınırlı görmediklerini belirterek, “Bugünün üniversiteli sporcuları yarının yöneticileri ve iş insanları. D’S damat gibi küresel ölçekte bir markanın resmi moda partnerimiz olması, organizasyonlarımızın profesyonel standartlarını ve prestijini daha da yukarı taşıyacak” dedi. Orka Holding, bugüne kadar Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Türk Telekom Basketbol, Darüşşafaka’ya da resmi moda partnerliği gerçekleştirdi.