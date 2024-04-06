Avrupa'nın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşundan seçim sonrası değerlendirmesi

Scope Ratings’in yerel seçim sonrası Türkiye'ye ilişkin hazırladığı raporda, enflasyon vurgusu yaparak fiyat artışlarını, Türkiye’nin kredi notu açısından önemli bir zayıflık olarak gösterdi. Bununla birlikte yüksek enflasyonunun seçim sonuçlarının temel belirleyicisi olduğu yorumunu yapan Scope Ratings analistleri, bu durumun para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun devam etmesini destekleyebileceğini ifade etti.

Scope Ratings’e göre TCMB’nin 2023 yılındaki para politikası ekseni doğrultusunda enflasyonu hedeflemeye devam edeceği yönündeki görüş daha da güçlenmiş durumda.

Scope Ratings değerlendirmesinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını kabul etmesinin ülkenin kurumsal gücünü desteklediği üzerinde durulurken çıkan sonucun anayasa değişikliklerini de daha az olası kıldığı üzerinde duruldu.

Demokratik sürecin aynı çizgide devam etmesi durumunda yatırımcı güveninin de artacağını savunan Scope Ratings analistleri, yüksek politika faizinden dolayı TL cinsi varlıkların artık yabancı yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini ve mevcut koşulların daha fazla yatırımın önünü açabileceğini düşünüyor.

Scope Ratings, Türkiye’de sıkı para politikasının devam ettiği varsayımı altında enflasyonun bu yıl ortalama %60 civarında hareket edeceğini bir sonraki yıl ise %25 civarında olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte döviz kurunda volatilitenin ve ücret artışlarının enflasyon için baskı oluşturabileceği düşünülüyor.

Kredi Derecelendirme kuruluşu, 12 Ocak tarihinde Türkiye’nin görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmişti. Şirket, olumlu revizyona gerekçe olarak daha tutarlı ve bağımsız bir para politikasına doğru devam eden süreci göstermişti.