Avrupa'ya 6 yıl sonra yumurta ihraç edildi

06 Ocak 2018

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, Avrupa ülkelerine son 2 aydır ihracat yapar hale gelindiğini söyledi.

Avrupa'da bazı ülkelerde böcek ilacı olarak kullanılan fipronil maddesinin yumurtalara bulaştığının tespit edilmesi sonrası üretimlerin gerilediğini, özellikle pasta ve kek endüstrisinin ürün bulmakta sıkıntı yaşadığını dile getiren Girit, şu bilgileri verdi:

"İlaçlı yumurta krizinden sonra Avrupa'daki arz talep dengesi bozuldu. B kategorisinde ihracat başladı. Aslında A ve B tipi yumurtalar aynı. Sadece kırıma gidecek, pastörize olacak yumurtalar B diye sınıflandırılıyor. Doğrudan tüketicinin kullanımına sunulacak A tipi yumurtada henüz ihracat yok"

"İran'la 50 bin tonluk anlaşma yapıldı"

Girit, kuş gribi nedeniyle büyük miktarda hayvanı itlaf etmek durumunda kalan İran'a da yumurta ihracatına başladıklarını belirterek, bu ülkeyle 50 bin tonluk yumurta anlaşması yapıldığını, 6 aylık dönemde kademeli olarak bu malın gönderileceğini aktardı.

Yumurtada geçen yıl ihracatın yüzde 25-26 arttığını, AB ve İran'daki gelişmelerle 2018'de daha iyi bir yıl beklediklerini kaydeden Girit, ihracatın artmasının iç piyasada yumurta fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmasını beklemediklerini dile getirdi.

"AB'ye en son 2012'de ürün gönderilmişti"

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur ise yumurta üretiminin 2017 yılında 19,5 milyar adede ulaştığını belirtti.

İhracatta da önceki yıla göre yüzde 30 artışla 377 milyon dolar seviyesinin yakalandığını kaydeden Sungur, bu artışta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan yüklemelerin artması ve AB ülkelerine uzun bir aradan sonra ihracatın başlamasının etkisinin bulunduğunu anlattı.

Sungur, şunları kaydetti:

"En sevindirici gelişme Yunanistan, İspanya ve Romanya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın başlamış olmasıdır. Bu ülkelere kek ve pasta sanayisinde kullanılmak üzere yumurta gönderdik. AB ülkelerinde zehirli yumurta olayı sonrası üretim düştü ve fiyatlar arttı. Türkiye'deki firmaların ürünlerine olan talep de yükseldi. AB'ye en son 2012 yılında iki parti ürün gönderilmişti"

Yumurta ihracatı 11 yılda 21 kat arttı

Kaynak: AA