AYB'den TAP projesine 1,5 milyar euro finansman

07 Şubat 2018

Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB), Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesi için 1,5 milyar euroluk finansman desteğini onaylandığı bildirildi.

AYB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın, 2018'deki ilk kurul toplantısında 17 Avrupa Birliği ülkesindeki 36 proje ile Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki bazı projeler için toplam 6,5 milyar euroluk finansman desteğini kabul ettiği belirtildi.

TAP'ın Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi rotasını izleyerek buradan güney İtalya'ya bağlanacağı aktarılan açıklamada, "TAP projesi Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası. TAP için de 1,5 milyar euro finansman desteği onaylandı. Proje Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa'nın enerji politikasında önemli ve stratejik bir parça olarak değerlendiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Sahası'nda üretilecek doğalgazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin Avrupa bölümünü oluşturacak TAP'ın toplam maliyetinin 4,5 milyar euro olacağını öngörülüyor

Kaynak: AA